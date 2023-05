Chủ xe Hyundai Santa Fe máy dầu đánh giá chi tiết sau khi sử dụng 150.000km

Là con bài chiến lược của thương hiệu xe Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe được khách hàng đánh giá cao ở thiết kế, tiện nghi và công nghệ.

Chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu được đánh giá ổn định sau 4 năm sử dụng với 150.000 km. Ảnh Huy Trần

Chia sẻ với chúng tôi, anh Mạnh Sơn, chủ 1 chiếc Santa Fe đời 2019 cho biết khi mẫu xe này ra mắt, anh thực sự ấn tượng với thiết kế xe nhưng ít nhiều nghi ngại về chất lượng và độ bền bỉ của 1 chiếc xe Hàn. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm vận hành với con số km lên đến gần 150.000km, anh nhận thấy mình không sai khi xuống tiền mua mẫu xe này.

Thiết kế: Vẫn là một chiếc xe bắt mắt

Đánh giá tổng thể, Santa Fe sau 4 năm sử dụng gần như không bị xuống sắc ở ngoại hình, nước sơn vẫn bóng và mịn, không xuất hiện các vết rạn hay tróc. Anh cho biết để duy trì nước sơn đẹp thì không cần chăm sóc quá đặc biệt như dán PPF hay phủ Ceramic, mà chủ yếu cần rửa xe đạt tiêu chuẩn về nước và hóa chất chuyên dụng. Anh khuyến cáo mọi người nên rửa xe ở những cơ sở uy tín, có trang thiết bị đầy đủ và chuyên nghiệp, tránh rửa ở những cơ sở nhỏ lẻ sẽ dến gây tổn thương đến lớp sơn.

Sau 4 năm xe vẫn sở hữu ngoại hình khá bắt mắt. Ảnh Huy Trần

Một điểm nhỏ đáng ưu ý là tấm ốp ở hốc bánh xe sau gần 150.000 vẫn duy trì độ bền cần thiết, đảm bảo việc cách âm đáng kể cho xe, mặc dù chủ gặp mưa hay lội nước nhẹ là chuyện không phải là hiếm. Anh cho biết thêm nếu phải lội nước thì hạn chế việc lao nhanh và thốc ga, di chuyển từ từ sẽ tránh gây nguy hại cho xe. Việc rửa xe cũng nên tránh phun vòi cao áp có áp suất quá lớn khiến vành dễ rụng khi bị văng ốc ra.

Đi vào bên trong khoang lái, có thể nhận ra chủ xe chăm sóc rất tốt cho nội thất xe khi cảm giác sờ, chạm rất tốt, không khác là bao thời điểm xe mới ban đầu. Những chi tiết lớn như ghế ngồi đến những chi tiết nhỏ như bảng táp-lô đều được làm bằng da mềm hoặc nhựa giả da cao cấp, Đặc biệt, trần xe được trang bị da Alcantara thường chỉ thấy trên các mẫu xe hạng sang mà các phiên bản Santa Fe sau này không còn được trang bị nữa.

Chính bởi những trang bị như vậy, việc chăm sóc xe nếu lơ là hoặc không cẩn thận sẽ khiến chiếc xe nhanh xuống cấp về nội thất. Anh cho biết cứ khoảng 6 tháng sẽ đi vệ sinh tổng quát bên trong nội thất một lần, cho cảm giác sử dụng như mới, diệt các vi khuẩn nấm mốc đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ.

Nội thất xe được chăm sóc tốt nên còn khá mới.

Các chức năng trên xe như Radio, FM, Mp3, Apple Carplay, HUD, hệ thống đèn, gạt mưa tự động hoạt động vẫn ổn định và cho chất lượng tốt. Xe của anh đã lắp thêm sub gầm ghế, giúp gia tăng trải nghiệm âm thanh mà chi phí không quá cao, cũng bởi chủ xe cho biết loa nguyên bản khá tốt, thêm dải trầm để tiếng nghe dày dặn và cũng không can thiệp đến hệ thống điện zin của xe. Camera và cảm biến trước - sau hoạt động tốt, hình ảnh sắc nét. Hệ thống làm mát ghế, sưởi ghế vẫn chưa cho thấy sự hỏng hóc hay cần phải sửa chữa.

Hệ thống điều hòa rất ổn, làm mát nhanh và sâu, đặc biệt là hệ thống điều hòa cho cả hàng ghế thứ 3 có thể điều chỉnh tốc độ cho khả năng làm mát rất tốt. Trên thức tế, hàng ghế này được trang bị một lốc lạnh phụ, có khả năng hoạt động độc lập không bị phụ thuộc vào đường điều hòa chính của xe.

Các chức năng khác như Cruise Control, đèn pha tự động, gạt mưa tự động hoạt động ổn định. Phim cách nhiệt của anh sử dụng loại phún xạ tiên tiến, vừa giảm nhiệt năng vào trong xe, lại đảm bảo không bị nhiễu tín hiệu cho thiết bị thu phí không dừng được sử dụng.

Riêng cửa sổ trời anh dán 2 lớp phim cách nhiệt có độ cản nhiệt cao. Anh cho biết rất thích chi tiết cửa sổ trời của xe, việc nóng là có, nhưng không quá nóng như nhiều người trên mạng hay than thở. Thêm vào đó, việc dán phim 2 lớp khiến phần lớn nhiệt lượng bị cản lại, và đặc biệt chiếc xe cho anh cảm giác thư thái khi đi du lịch cùng cả nhà khi vào vùng có thời tiết tốt, mở cửa sổ ra cho cảm giác rất "phê".

Hệ thống an toàn vừa đủ, vận hành ổn định

Tại thời điểm ra mắt, Santa Fe 2019 được trang bị kha khá các trang bị an toàn cao cấp, như cảnh báo điểm mù & báo phương tiện cắt ngang khi lùi hỗ trợ phanh, cảnh báo mở cửa khi có xe vượt ngang, nhắc nhở bỏ quên người trong xe…Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng thì chiếc xe thời thượng ngày nào đang bị thua thiệt hơn những mẫu xe mới có trang bị full gói ADAS với hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường….

Anh Sơn chia sẻ tất nhiên nếu ngay từ đầu chiếc xe có những tính năng cao cấp này thì quá tốt, nhưng anh quan niệm tài xế luôn cần là người chủ động trong mọi tình huống, những tính năng kia chỉ là hỗ trợ. Bản thân anh cũng là tay lái nhiều năm với nhiều km nên cũng không quá phiền lòng. Trong quá trình sử dụng anh cũng đã phải đối mặt nhiều tình huống khẩn cấp nhưng các tính năng an toàn của xe hoạt động nhanh chóng, ổn định giúp cho anh rất nhiều, tránh cho anh những va chạm đáng tiếc. Còn di chuyển trong phố thì việc xe máy thi thoảng tặng cho anh vài vết xước là điều không tránh khỏi, và việc này anh hay để có thời gian rỗi đem xe đến đại lý sơn sửa bảo hiểm.

Phiên bản Santa Fe anh sử dụng có động cơ Diesel R 2.2L CRDi với công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750~2.750 vòng/phút và đi kèm với hộp số tự động 8 cấp.

Sau 150.000km, chiếc xe có sự thay đổi so với xe mới tinh là tiếng máy ồn hơn khi ở bên ngoài. Độ rung, độ ồn của động cơ khi ngồi trong xe vẫn khó nhận biết. Chủ xe cho biết anh chỉ chăm sóc chiếc xe theo đúng tiêu chuẩn hãng, ngoài ra không độ hay lắp thêm trang bị bổ trợ hay can thiệp kỹ thuật nào cả. Anh cũng chia sẻ là sau khoảng 20.000 – 30.000km có sử dụng thêm 1 số phụ gia giúp tăng cường khả năng hoạt động, làm sạch động cơ, vệ sinh kim phun và hệ thống xả. Theo anh đây là những thứ như dạng thực phẩm chức năng, không sử dụng cũng không sao, nhưng dùng thì cũng có tác dụng nhất định, mọi người nên cân nhắc. Anh cũng chia sẻ thêm là nên chú ý nhiên liệu, với xe máy dầu thì nên dùng dầu 0,001% lưu huỳnh sẽ hạn chế việc bám muội than vào ống xả xe.

Các chi tiết như cao su chân máy anh đã thay ở mốc 100.000km dù chưa bị hư hỏng. Anh cho biết những vật tư hao mòn thì nên thay để đảm bảo khả năng vận hành như mới, tránh ảnh hưởng đến các chi tiết khác, điều này anh rút kinh nghiệm từ chiếc xe Đức trước đây của mình. Ngoài ra, anh cũng chuẩn bị thay hệ thống phuộc do bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, chảy dầu. Anh đang nghiên cứu việc sử dụng hệ thống phuộc độ danh tiếng như Bisteiln được thiết kế thay thế hoàn toàn cho hệ thống gốc, chỉ việc tháo lắp.

Về chi phí bảo dưỡng, chủ xe cho biết anh tuân thủ theo đúng quy trình bảo dưỡng của hãng đề ra và điều này giúp xe duy trì được khả năng vận hành ấn tượng.