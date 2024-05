Chưa đưa vào sử dụng, hồ chứa nước trăm tỷ ở Đắk Nông đã xuất hiện vết nứt, xói lở

Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NNPTNT) đã có chỉ đạo liên quan đến việc khắc phục các tồn tại trước khi bàn giao công trình đầu mối hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Cục Quản lý xây dựng công trình yêu cầu chủ đầu tư chủ trì cùng với các nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định chất lượng tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình đầu mối, trong đó cần quan tâm, đánh giá kỹ các nội dung Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông đã có ý kiến.

Hồ chứa nước Nam Xuân với dung tích gần 9,3 triệu m3, tổng vốn đầu tư gần 375 tỷ đồng.

Trước đó, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường công trình hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông (cụm công trình đầu mối). Theo đó, quá trình đi kiểm tra thực tế, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông nhận thấy hạng mục đập đất còn có những tồn tại như: Đường đỉnh đập có hiện tượng lún không đều, tạo ra trên mặt đập các vết nứt dọc, ngang có khe từ 1-2cm; Mái hạ lưu bị xói lở khoảng 15m2 (gần cơ số 3 cách tháp cống hạ lưu 30m); rãnh thoát nước mái hạ lưu bị gãy một số đoạn.

Do đó, để bảo đảm an toàn công trình trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông đề nghị Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì, cùng chủ đầu tư thực hiện việc đánh giá an toàn công trình hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông (cụm công trình đầu mối); có báo cáo kết quả đánh giá an toàn theo quy định; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại đã nêu trên, để Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bàn giao tài sản công trình hồ chứa nước theo quy định.

Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Hồ chứa nước Nam Xuân là dự án thủy lợi có quy mô hồ chứa lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông với dung tích gần 9,3 triệu m3, tổng vốn đầu tư gần 375 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng công trình 295 tỷ đồng. Việc xây dựng hồ chứa nước Nam Xuân để điều tiết nguồn nước suối Đắk Mâm nhằm cấp nước tưới ổn định cho khoảng 1.700 ha diện tích đất canh tác khu vực các xã Nam Xuân, Tân Thành, Đắk Sôr, Nam Đà và thị trấn Đắk Mâm (đều thuộc huyện Krông Nô); tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.000 dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2021.

Quá trình triển khai dự án đã xảy ra nhiều tồn tại, vi phạm (từ công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, đến công tác lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp), được Thanh tra Bộ NNPTNT kết luận hồi tháng 3/2023 như:

Trong quá trình thi công có một số hạng mục công trình còn phải điều chỉnh thiết kế ảnh hưởng đến tiến độ thi công; Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng tại một số hạng mục công việc khảo sát xây dựng cho nhà thầu tư vấn Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP không đúng quy định với số tiền là 744.323.000 đồng; Chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số hạng mục công trình; điều chỉnh dự toán gói thầu số 04-XL khi chưa được Bộ NNPTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở; nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình chưa đúng quy định…, với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Do đó, Thanh tra Bộ NNPTNT yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra, thu hồi số tiền hơn 1,4 tỷ đồng đã thanh toán cho các nhà thầu không đúng quy định.