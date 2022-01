Chùa Hang - Hòn Phụ Tử chuẩn bị mở cửa phục vụ du khách dịp Tết âm 2022

Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, nét trong văn hóa tâm linh Kiên Giang

Chùa Hang là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng trong khu du lịch Hòn Phụ Tử của tỉnh Kiên Giang. Những người con của Phật tử khắp vùng Nam Bộ cũng chẳng thể bỏ lỡ ngôi chùa cả trăm năm tuổi này. Đây là địa điểm du lịch Tết âm lịch thu hút rất đông du khách dịp cuối năm của Kiên Giang.

Chùa Hang – Hòn Phụ Tử thu hút du khách thập phương dịp cuối năm. Ảnh: dulichkiengiang.

Hàng năm, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, nơi đây trở thành đ ịa điểm du lịch Tết âm lịch thu hút du khách thập phương trên mọi miền tổ quốc lại trở về đây dâng hương, trẩy hội tỏ lòng tôn kính tới các vị thần, thánh tại chùa.

Hay chăng là những vị khách tham quan tới chiêm ngưỡng, ngắm cảnh sắc thiên nhiên độc đáo của ngôi chùa cổ này.

Hải Sơn Tự còn là tên gọi khác mà người dân nơi đây đặt cho chùa, thuộc chân ngọc núi An Hải Sơn, xã An Bình, tỉnh An Giang. Vốn được hình thành từ núi đá vôi rộng và huyền bí, chùa còn nổi danh với Hòn Phụ Tử phía sau chùa.

Đến chùa Hang, du khách như đi qua cánh cửa mở ra một thế giới mới để trút bỏ mọi vấn vương bụi trần, hòa mình vào không an yên ả trong lành và êm dịu như chốn cổ tích.

Chùa Hang - Hòn Phụ Tử chuẩn bị mở cửa đón khách dịp Tết

Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử có diện tích khoảng 42 ha, nằm trên địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương được biết đến với quần thể danh thắng Hòn Phụ Tử, gồm nhiều hang động, núi đá có hình thù đặc sắc, bờ biển cát vàng tự nhiên và nước trong xanh màu lục bảo mang nét đẹp phảng phất như Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh, hay Tràng An của Ninh Bình.

Cùng với một ngôi chùa độc đáo - Hải Sơn Tự nằm trong hang động lớn, dưới chân An Hải Sơn mang yếu tố tâm linh, huyền bí đã được khách tham quan du lịch trong và ngoài nước biết đến từ trước.

Sau khi được tỉnh Kiên Giang hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong khâu quy hoạch, huyện Kiên Lương đã tập trung đầu tư lại cơ sở hạ tầng, bao gồm: nâng cấp các trục đường kết nối dẫn vào khu du lịch tổng chiều dài trên 6km, mở rộng bãi đỗ xe trên 8000m2, xây dựng bờ kè ven biển khoảng 1km, xây mới các nhà nghỉ chân cho du khách, khu vệ sinh công cộng, khu nhà điều hành...

Chùa Hang - Hòn Phụ Tử chuản bị mở cửa đón khách du lịch. Ảnh: dulichchuahang.

Ông Hồ Văn Lực, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương cho biết: Đến nay, tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư, nâng cấp đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho việc phục vụ khách tham quan du lịch đến trải nghiệm vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cụ thể hơn là sau gần 2 năm dừng hoạt động, kể từ ngày 28/01 tới đây, Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử sẽ chính thức mở cửa trở lại. Các khâu vệ sinh môi trường, bố trí khu dịch vụ ăn uống, vui chơi trên tinh thần đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khu vực bến tàu cũng đã được đầu tư mở rộng với quy mô 4 - 5 tàu, sức chở tối đa 45 khách/tàu, hoạt động thường xuyên, nhờ đó khách tham quan đến đây vào dịp Tết Nguyên đán không chỉ có thể thưởng thức cảnh đẹp của danh thắng Hòn Phụ Tử, và ngôi chùa Hải Sơn Tự thường được gọi là Chùa Hang, mà còn được trải nghiệm đi tàu ngắm cảnh đẹp quanh bờ và đến các đảo xa bờ như Hòn Nghệ, Ba Hòn Đầm.

Về lâu dài, Ban quản lý cũng đang kêu gọi thêm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều hạng mục nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ du lịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của khách tham quan.

Trong kế hoạch phát triển ngành du lịch, huyện Kiên Lương đặt nhiều kỳ vọng, Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử sẽ thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân, nghỉ dưỡng. Đồng thời trở thành điểm nhấn, kết nối khách tuyến Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, Phú Quốc và khách từ đất liền có nhu cầu du lịch tại các đảo xa bờ của huyện Kiên Lương.

Dịp Tết âm này, nếu còn băn khoăn về địa điểm du lịch đầu năm thì Chùa Hang – Hòn Phu Tử chính là địa điểm du lịch Tết âm lịch phù hợp với bạn. Trong những ngày đầu của năm mới, đến chùa Chùa Hang – Hòn Phu Tử, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng cảnh quan và mong cầu những điều bình, may mắn cho gia đình trong năm 2022.