Chùa Hương đón 5,6 vạn lượt khách trước ngày khai hội, quyết ngăn chặn "ma trận" tâm linh, cúng lễ cầu con

Chùa Hương đón 5,6 vạn lượt khách trước ngày khai hội

Sáng ngày 2/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Triều, Trưởng Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, từ chiều 28/1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 1/1 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), huyện Mỹ Đức đã đón hơn 5,6 vạn lượt khách thập phương về tham quan, thắng cảnh chùa Hương. Trong đó, riêng ngày mùng 4 Tết tại đây đón 3,2 vạn khách, tương đương năm 2024.



Hàng vạn người đổ về khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn năm 2024. Ảnh: Định Nguyễn

Theo ông Triều, dù sáng ngày mùng 6 tháng Giêng (ngày 3/2), chùa Hương mới chính thức khai hội song công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán. Do đó, các hoạt động đón khách trong dịp Tết diễn ra chu đáo, an toàn, bảo đảm an ninh trật tự. Công tác giao thông được sắp xếp, có phương án cụ thể rõ ràng, có lực lượng của ban tổ chức, thanh tra giao thông hướng dẫn xe vào bến bãi theo đúng quy định.

"Dự kiến hôm nay (tức mùng 5 Tết) chúng tôi đón khoảng 4,5 vạn du khách. Ngày mai khai hội nhưng cũng là ngày đầu tiên đi làm nên chính vì vậy lượng khách có thể giảm hơn so với ngày hôm nay", ông Triều dự đoán.

Khắp các lối lên chùa Hương đông nghịt người. Ảnh: Định Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương Đặng Văn Cảnh cho hay, để giảm phiền hà cho du khách, tránh thất thoát nguồn thu từ phí cho ngân sách, huyện Mỹ Đức quyết định phát hành vé điện tử tham quan thắng cảnh tích hợp với sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò.

Hơn 3.700 thuyền đò của Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Hương Sơn đã được sửa sang, sơn bằng màu xanh, trang bị đầy đủ áo phao, giỏ đựng rác, ô che nắng, che mưa, ghế ngồi, nước uống miễn phí...

Mỗi xã viên lái đò có một mã QR để Hợp tác xã quản lý, mỗi thuyền đò có mã QR tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Thời gian phục vụ du khách bằng thuyền đò được bắt đầu từ 4h30 đến 20h hằng ngày.

Ngăn chặn "ma trận" tâm linh, cúng lễ cầu con

Trước đó, năm 2024, theo ghi nhận của Báo Dân Việt vẫn có những hạt sạn về hoạt động mê tín dị đoan diễn ra trên đường du khách hành hương, đi lễ Chùa Hương. Cụ thể, một số đối tượng lợi dụng các cơ sở tâm linh "Động", "Điện" trái phép để hoạt động bói toán, mê tín dị đoan đưa người dân vào "ma trận" tâm linh, phải chi tiền để cúng lễ, cầu con. Không ít du khách đã chi ra số tiền từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng để "cúng" cho những đối tượng làm lễ tại đây.

Hình nộm được người phụ nữ tên Thụ đưa cho chúng tôi sau khi làm lễ cầu con xong. Ảnh nhóm PV Dân Việt ghi lại năm 2024.

Trước vấn đề này, ông Triều cho biết, đơn vị cũng đã lên phương án kiểm tra, kiểm soát rất chặt chẽ. Đơn vị đã phân công cho lực lượng của ban tổ chức, Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn thường xuyên kiểm soát các điểm thờ tự tôn giáo tín ngưỡng, yêu cầu các chủ cơ sở thờ tự ở các điểm di tích phải làm cam kết cụ thể rõ ràng, không được thực hiện các nghi thức mê tín di đoạn trái theo Nghị định 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

"Đặc biệt đối với trường hợp vi phạm không được phép hoạt động, không được phép tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng chúng tôi đã yêu cầu đóng cửa, nghiêm cấm mở ngay từ trong năm 2024", ông Triều nhấn mạnh.

Được biết, sáng Mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ, ngoài khai hội chùa Hương năm 2025, UBND huyện cũng Mỹ Đức cũng sẽ tổ chức công bố quyết định công nhận khu di tích, danh thắng chùa Hương là khu du lịch cấp thành phố.

UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Lễ hội chùa Hương năm 2025 có chủ đề: "Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt". Lễ hội diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 3/2 đến hết ngày 1/5/2025. Lễ hội du lịch chùa Hương xuân 2025 có nhiều điểm mới về công tác quản lý, tổ chức tạo thuận lợi cho du khách tham quan, vãn cảnh.

Cùng với đổi mới trên, năm nay huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉnh trang cảnh quan, không gian, lắp đặt panô, backdrop, bồn hoa cây cảnh dọc tuyến tỉnh lộ 419 (từ Vạn Tín đi Hương Sơn) và tuyến đi bộ hai bên bờ Suối Yến để tạo cảnh quan cho du khách về tham quan thưởng ngoạn lễ hội.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc bày bán các mặt hàng không phù hợp gây phản cảm và việc sử dụng loa chào mời gây ồn ào trong khu vực lễ hội, bảo đảm công tác an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ.

Tiếp tục duy trì các nhà vệ sinh công cộng miễn phí phục vụ du khách; thu gom, vận chuyển rác thải trong khu vực lễ hội đưa đi xử lý tại các khu tập trung của thành phố. Bố trí các điểm sơ, cấp cứu tại các khu vực tập trung đông người, như cổng động Hương Tích, ga cáp treo, sân Thiên Trù, bảo đảm an toàn cho du khách.

Từ ngày 1/1/2025, giá vé tích hợp phí tham quan và dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò tuyến Hương Tích đối với người lớn là 230.000 đồng, trẻ em là 65.000 đồng. Tuyến Long Vân - Tuyết Sơn là 85.000 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng với với trẻ em.

Đối với dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo từ chùa Thiên Trù đi động Hương Tích vé khứ hồi là 260.000 đồng đối với người lớn, 180.000 đồng đối với trẻ em và người được ưu tiên. Giá đi một lượt là 180.000 đồng đối với người lớn, 120.000 đồng đối với trẻ em và người ưu tiên. Giá vé vận chuyển bằng xe điện từ bãi gửi xe đến bến đò là 20.000 đồng/người/lượt.

Về giá vé trông phương tiện, huyện Mỹ Đức đang đề xuất thành phố Hà Nội cho phép thu phí đối với xe ô tô vận chuyển khách dưới 9 chỗ là 30.000 đồng/lượt, trên 10 chỗ là 50.000 đồng/lượt, nếu gửi qua đêm sẽ thu thêm 20.000 đồng/xe.

Theo UBND TP. Hà Nội, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố đều thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Trong đó, các điểm du lịch như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò, di tích 22 Hàng Buồm, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Phủ Tây Hồ... đông kín khách từ ngày Mùng 1 Tết. Đặc biệt, một số di tích mở cửa miễn phí cho du khách tham quan trải nghiệm trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.