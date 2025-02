Chùa Hương đón 9,2 vạn người trước ngày khai hội, dự đoán con số bất ngờ lượng du khách năm nay

Chùa Hương đón 9,2 vạn khách trước giờ khai hội

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Triều, Trưởng Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm nay, chùa Hương đã đón 3,6 vạn du khách đến tham quan, vãn cảnh. Tính từ chiều 28/1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), huyện Mỹ Đức đã đón hơn 9,2 vạn lượt khách thập phương về tham quan, thắng cảnh chùa Hương.

Trong ngày 2/2, khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón 3,6 vạn du khách, nâng tổng số du khách lên 9,2 vạn trước ngày khai hội. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2025 cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân hiện đã có gần 4.000 xuồng, đò sẵn sàng đảm bảo an toàn để đón du khách. Trên đò có ô che nắng, nước uống miễn phí, sọt đựng rác... Với số lượng đò như vậy, mỗi ngày chùa Hương có thể để đón được khoảng 50-60.000 khách.



Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2025. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận cùng ngày, hàng vạn du khách đổ về bến đò để mua vé vào tham quan. Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Đường thủy nội địa có mặt từ sớm để điều tiết, phân luồng cũng như đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ và đường thủy.

Ông Bùi Ngọc Tân, Đội trưởng Đội Thanh tra Đường thủy nội địa cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, thường xuyên nắm bắt tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thủy được phân công để phối hợp với công an huyện giải quyết các tình huống ùn tắc, mất an toàn toàn phát sinh trên tuyến.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Đường thủy nội địa có mặt từ sớm để điều tiết, phân luồng cũng như đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ và đường thủy. Ảnh: Gia Khiêm

"Đồng thời, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của những tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách đường thủy nội địa phải chấp hành đúng các quy định pháp luật", ông Tân nhấn mạnh.

Cảnh du khách đi thuyền, đò vãn cảnh chùa Hương ngày 2/2. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Tân, ngoài ra đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, kế hoạch, quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đến người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia lễ hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông…

"Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản đơn vị kinh doanh và người dân đều chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ duy trì lực lượng, túc trực tại khu vực chùa Hương tới hết mùa lễ hội 2025", ông Bùi Ngọc Tân cho biết thêm.

"Tuyệt đối không có tình trạng tranh giành, lôi kéo khách trong lễ hội chùa Hương"

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho du khách, năm nay xuồng đò được sơn đồng màu theo quy định, có đầy đủ áo phao, giỏ đựng rác, ô che, ghế ngồi, nước uống miễn phí.... cấp mỗi xã viên lái đò có 1 mã QR để HTX quản lý, tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách.

Dù lượng du khách đến đông, tuy nhiên việc sắp xếp các lái đò hoạt động theo ca nên suối Yến không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Gia Khiêm

Đối với các phương tiện đò chở quá số người quy định, thu quá giá sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Cùng đó, nghiêm cấm tuyệt đối thuyền máy vận chuyển khách, đò bán hàng rong, hát rong xin tiền trên suối Yến. Nếu vi phạm đò sẽ ngay lập tức không được cấp phép tham gia chở khách.

Ông Đặng Văn Cảnh cũng thông tin, hợp tác xã chùa Hương sẽ chịu trách nhiệm bán vé cũng như phân công người chở đò theo lượt. Tuyệt đối không có tình trạng tranh giành, lôi kéo hành khách. Lượng khách đến chùa sẽ được chia đều, lần lượt cho từng lái đò.

Du khách lên thuyền vãn cảnh chùa Hương. Ảnh: Gia Khiêm

"Dự báo mùa lễ hội năm 2025, chùa Hương sẽ đón 1,2 triệu lượt khách đến thăm quan, lễ chùa, tăng khoảng 4 vạn khách so với năm ngoái. Do vậy, công tác đảm bảo giao thông cả đường bộ và đường thủy được đặc biệt quan tâm. UBND huyện cũng đã có cuộc họp và đề nghị lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý nghiêm vi phạm", ông Cảnh chia sẻ.

Chị Trịnh Thị Tâm, lái đò thuộc HTX Dịch vụ Du lịch chùa Hương cho biết, năm nay, đò sẽ được chia theo ca, do vậy, lái đò đến giờ mới phải ra bến. Ban quản lý HTX sắp xếp khách nên lái đò nào cũng có khách để chở, không phải chờ đợi lâu hay mời gọi.

"Lượng khách năm nay đông hơn so với các năm trước. Nhưng thuyền, đò chở khách được Thanh tra GTVT đường thủy tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn từ trước lễ hội, lại sắp xếp khoa học, trật tự nên hoạt động rất thuận lợi. Nguồn lợi từ việc chở khách được minh bạch, phân chia công bằng cho tất cả gần 4.000 thuyền, đò nên ai cũng phấn khởi, tự giác làm việc chuẩn chỉ, chấp hành tốt quy định", chị Tâm cho hay.

Cũng theo chị Tâm, mỗi lái đò ở đây có mã số thẻ riêng, đồng thời cũng chính là số hiệu của đò, để khách ra bến dễ dàng tìm được. Lái đò chỉ vận chuyển khách có vé theo số được cấp và có thẻ mang mã QR của Ban Tổ chức.