Chưa kịp nghỉ Tết, cha mẹ cuống cuồng tìm lớp tiền tiểu học cho con sắp vào lớp 1

Chuẩn bị sớm cho con vào lớp 1

Có con sinh năm 2017, đang học lớp mẫu giáo lớn ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, chị Nguyễn Hồng Hạnh đang rất lo lắng. Không phải chị lo lắng con đi học không chịu ăn, không chịu chơi mà con sắp vào tuổi cắp sách đến trường. "Đây là giai đoạn rất quan trọng cho việc con học vào lớp 1 có tốt hay không nên tôi muốn tìm sớm cho con lớp tiền tiểu học. Tôi sợ con không có bắt kịp với bạn bè", chị Hạnh chia sẻ.

Vậy là dù đang bận tối mắt hoàn thành công việc để kịp nghỉ Tết Nguyên đán nhưng chị Hạnh vẫn tranh thủ đi tìm lớp tiền tiểu học cho con học chữ trước. Do con đầu vào lớp 1 nên chị có chút bỡ ngỡ và cầu toàn muốn con có nền học tốt để sau này dạy cho em.

Nhiều phụ huynh muốn con vào lớp 1 phải đọc thông, viết thạo. Ảnh: Tào Nga

Cùng chung cảnh với chị Hạnh, chị Lê Thu Phương, có con 5 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội cũng đang mong muốn tìm lớp tiền tiểu học cho con. Tiêu chuẩn của chị Phương đưa ra là lớp học không quá đông, cô giáo nhẹ nhàng, không "ghê gớm" quát mắng học sinh, vị trí lớp học không quá xa nhà và đi học luôn trong tháng 2.

"Tôi thấy có phụ huynh còn cho con học chữ từ hè năm trước hoặc tháng 12 vừa qua rồi. Giờ tôi mới cấp tốc đi tìm lớp cho con học không biết có chậm hơn so với các bạn không. Tôi muốn con vào lớp 1 phải đọc thông, viết thạo. Chương trình học mới tôi nghe mọi người nói nặng lắm, nếu học sinh nào không học chữ trước là không thể theo kịp. Thà cho con học trước còn hơn đến đầu năm mẹ con vật vã với nhau", chị Phương bày tỏ.

Một cô giáo đăng thông tin tuyển sinh lớp tiền tiểu học. Ảnh: CMH

Nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh, nhiều giáo viên tiểu học và các trung tâm cũng "rào rào" đăng thông tin tuyển sinh lớp tiền tiểu học ngay trong tháng 2. Đặc biệt, các cô giáo không quên nhấn mạnh dòng chữ "vào lớp 1 chương trình học rất nặng, nếu không học tiền tiểu học sẽ rất khó khăn" để đánh vào tâm lý phụ huynh.

Có nên học chữ trước khi vào lớp 1?

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Lê Ngọc Hà, một giáo viên mở lớp tiền tiểu học ở Hà Nội cho hay, học sinh đi học sẽ được làm quen với tư thế ngồi học, cầm bút đúng cách; xác định ô ly, dòng kẻ, bảng con và vở để viết cho chuẩn. Sau khóa học, các em sẽ thuộc 29 chữ cái, 11 chữ ghép, đánh vần đọc trơn và làm phép cộng trừ trong phạm vi 10.

"Tâm lý phụ huynh luôn lo lắng cho con và không muốn vất vả khi dạy con vào lớp 1 nên các lớp tiền tiểu học thu hút đông học sinh tham gia. Tháng nào tôi cũng mở lớp mới theo nhu cầu của phụ huynh", cô Hà cho hay.

Theo bà Hương, điểm số không quan trọng bằng việc dạy cho con kỹ năng trước khi vào lớp 1. Ảnh: NVCC

Nói về vấn đề có nên cho con học chữ trước không, bà Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, phân tích, có rất nhiều bé không học trước nhưng đi học rất tốt. Nhưng có những bé không học trước, đến khi vào lớp 1 thì thực sự đuối so với các bạn. Tại sao lại thế? Có một số lý do như sau: Do các con được chiều quá, chưa bao giờ phải làm gì thì sẽ không thể quen với việc phải học vì trước đó toàn chơi. Các con tự do quá nên khi phải học sẽ phản đối hay kỹ năng tập trung chưa tốt nên khi ở trường cả ngày sẽ khó chịu, thiếu kỷ luật...

Theo bà Hương, tiền tiểu học phải đáp ứng yêu cầu là không dạy chữ trước cho con mà dạy trách nhiệm, kỹ năng sống, rèn tính tự giác trong cuộc sống và học tập, dạy con nếp sinh hoạt khi vào lớp 1. "Tiền tiểu học là bước trung gian giữa mầm non và tiểu học. Nếu các gia đình đã rèn con những thứ trên từ thời mầm non thì các bạn ấy sẽ ổn dù không học chữ trước. Những gia đình chưa rèn con thì các bạn sẽ không ổn và cả con lẫn bố mẹ đều vất vả trong năm lớp 1", bà Hương nói.