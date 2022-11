Bình Dương chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn qua TP.Thuận An

Chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13

Ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, thời gian qua, UBND TP.Thuận An đã phối hợp tích cực với các Sở, ngành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 các phân đoạn đi qua địa bàn TP.Thuận An.

Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn gần ngã tư cầu Ông Bố, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Cụ thể, nguồn vốn để thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị có tổng mức đầu tư hơn 1.028,8 tỷ đồng. Phân đoạn này có 102 trường hợp, bao gồm 91 hộ và 11 tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi giải tỏa.

Nguồn vốn để thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13, đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố dự kiến là 2.286 tỷ đồng. Phân đoạn này có 255 hộ và 30 tổ chức thuộc phạm vi giải tỏa.

TP.Thuân An đang thực hiện kiểm kê tài sản, thẩm định kế hoạch khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất phân đoạn này. Sau khi được phê duyệt đơn giá bồi thường trong tháng 12/2022, Thuận An sẽ chi trả khoảng 20-30% tổng dự toán bồi thường dự án.

Ngành chức năng tiến hành đo đạc để giải phóng mặt bằng và bồi thường cho hộ dân bị ảnh hưởng trên tuyến Quốc lộ 13, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Phân đoạn từ nút giao Tự Do (TP.Thuận An) đến đường Lê Hồng Phong (TP.Thủ Dầu Một) có 128 hộ và 23 tổ chức bị ảnh hưởng. Phân đoạn này, TP.Thuận An đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 74 trường hợp, đạt 65% so với số hộ, tổ chức đã được phê duyệt.

Còn đoạn qua địa bàn TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh đã phê duyệt đơn giá bồi thường; có thể bắt đầu chi trả chi phí bồi thường cho các hộ dân từ tháng 12/2022.

Để công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, TP.Thuận An kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ các dự án khu tái định cư của thành phố.

Đồng thời, TP.Thuận An đề nghị tỉnh Bình Dương sớm thông qua phương án giá phân đoạn từ cầu Ông Bố đến Đại lộ Hữu Nghị, và đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong, để địa phương vận động và chi trả bồi thường sớm cho người dân.

TP.Thuận An đề nghị tỉnh Bình Dương sớm thông qua phương án giá phân đoạn từ cầu Ông Bố đến Đại lộ Hữu Nghị, và đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong. Ảnh: Trần Khánh

Trong cuộc họp với Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn TP.Thuận An mới đây, ông Nguyễn Thanh Tâm chỉ đạo các đơn vị cần tăng thêm thời gian làm việc trong các ngày cuối tuần để thực hiện chi trả đền bù cho các hồ sơ đã được phê duyệt.

TP.Thuận An phấn đấu trong khoảng thời gian còn lại của năm 2022 sẽ hoàn thành chi trả cho các hồ sơ thuộc phân đoạn từ cầu Ông Bố đến Đại lộ Hữu Nghị, và đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.