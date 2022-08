Chiều 15/8, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ đánh nhau trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp.

Sau khi các nhân viên thuộc quán bar Clup Dubai (số 497 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp) cúng cô hồn đã xảy ra mâu thuẫn. Nhóm nhân viên gồm 11 người chuẩn bị "hàng nóng" chưa kịp tìm kiếm đối thủ để chống trả đã bị công an đưa về trụ sở làm việc. Clip: MXH

Theo Công an quận Gò Vấp, sau khi tiếp nhận tin báo, tổ tuần tra Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp tiến hành tuần tra nhanh, phát hiện trước quán Bar Clup Dubai (số 497 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp) có nhóm thanh niên đang tụ tập và tàng trữ hung khí. Công an đã tiến hành kiểm tra và đưa nhóm người này về trụ sở làm rõ.

Các đối tượng là nhân viên của quán bar Club Dubai (số 497 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp). Ảnh: CACC

Tại Cơ quan công an, các đối tượng được xác định đa phần là nhân viên của quán bar Club Dubai gồm: Lương Bảo Kỳ (SN 1999, ngụ phường Ninh Diễm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Trịnh Minh Luân (SN 1998, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang), Nguyễn Tấn Lợi (SN 1988, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), Trần Thế Sơn (SN 1998, ngụ xã Ea Knang, H.Krong Pắc, Đăk Lăk), Trần Trường Lẫm (SN 1991, ngụ phường 6, quận 4), Cung Khai Tuệ ( SN 1997, ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang), Nguyễn Công Luận (SN 1988, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Phúc Hội (SN 2002, ngụ xã Tân Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định), Lê Thanh Tùng (SN 1998, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Trần Văn Lãm (SN 1987, ngụ xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, Trà Vinh), Nguyễn Quốc Bình (SN 2000, ngụ Xã Phan, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Tang vật thu giữ gồm: 5 cây mã tấu tự chế của Trần Thế Sơn và Cung Khai Tuệ, 1 gậy bấm ba khúc của Lê Thanh Tùng.

Tang vật công an quận Gò Vấp thu giữ từ các đối tượng là nhân viên quán bar Club Dubai. Ảnh: CACC

Các đối tượng khai nhận: Khoảng 19h30 ngày 13/8, Kỳ, Lợi, Sơn, Lâm, Tuệ, Hội, Tùng, Lâm, Bình (nhân viên quán Bar Dubai) tập trung trước quán để bày đồ cúng cô hồn.

Trong lúc bày đồ cúng, bất ngờ có 2 thanh niên (không rõ lai lịch) xông vào định giật lấy.

Trong lúc ngăn cản thì Đạt (nhân viên quán) có cự cãi với 2 thanh niên dẫn đến đánh nhau, trong đó Đạt dùng tay đánh 1 trong 2 thanh niên. Sau đó, 2 thanh niên bỏ đi. Đến 20h15 cùng ngày, 1 nhóm thanh niên khoảng 12 người đi trên 4 xe máy đến trước quán bar Dubai. Nhóm này cầm theo mã tấu và cây ba chĩa xông vào tấn công các nhân viên quán bar, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Rất may, chỉ có Thừa (nhân viên giữ xe của quán bar) bị xây xát nhẹ.

Đánh dằn mặt xong, nhóm thanh niên lên xe bỏ đi. Ngay lúc đó, Kỳ gọi điện cho Tuệ thông báo việc quán bar bị nhóm thanh niên lạ mặt đến gây sự và kêu Tuệ đến hỗ trợ ý. Lập tức một nhóm người gồm: Lợi, Sơn, Lâm, Luận, Hợi, Tùng, Lãm, Bình tụ tập bên hông quán bar bàn bạc, kiếm nhóm thanh niên gây sự trước đó.

Lãm kêu Sơn đi vào trong quán bar ra 1 túi nylon màu đen bên trong chứa 4 cây mã tấu tự chế. Trong lúc cả nhóm đang tụ tập thì tổ Tuần tra Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp đến kiểm tra phát hiện hung khí.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra xử lý.