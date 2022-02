Chuẩn mực sống thượng lưu được nâng tầm

Thước đo đẳng cấp

Giới thượng lưu luôn muốn sở hữu những căn hộ áp mái có tầm view "độc lạ" hiếm có. Bởi thế, những căn hộ hàng trăm triệu USD nổi danh toàn cầu vẫn luôn là thước đo đẳng cấp của các triệu phú. Có thể kể tới Sky Penthouse (Monaco) – siêu căn hộ giữa bầu trời đắt đỏ nhất thế giới bao trọn cảnh biển tuyệt tác cũng như thành phố Monte Carlo giàu có, lộng lẫy. Hay giữa New York sầm uất, cuộc sống thượng lưu tột đỉnh sẽ được định giá bằng những căn hộ xấp xỉ 100 triệu USD tại toà nhà One57 nơi nhìn thẳng ra Công viên Park Hyatt. Còn với những căn hộ xa xỉ chạm mây tại City Spire, chủ nhân sẽ sở hữu góc nhìn 360 độ thu hết vào tầm mắt cảnh quan của thành phố New York và khu công viên trung tâm.

Tại Việt Nam, thước đo đẳng cấp của giới thượng lưu giàu có cũng đang hướng đến việc sở hữu những căn hộ có tầm nhìn sông nước, khoáng đạt ở vị trí đắc địa. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Savills nhận định, xu hướng mua nhà gần sông, hướng thủy sẽ là xu hướng của thị trường bất động sản thời gian tới. Các dự án bất động sản bên sông luôn có giá trị rất cao, chênh lệch khá nhiều so với các vùng lân cận khác. Riêng tại các khu đô thị quy mô có lợi thế view sông, giá BĐS được tính toán luôn cao hơn mặt bằng chung khoảng 50-80% và mức độ tăng giá theo thời gian cũng gấp đôi so với BĐS thông thường.

Bên cạnh đó, trải nghiệm cuộc sống với đầy đủ tiện ích đặc quyền "trong tầm tay" đang được đặc biệt ưa thích. Giới chuyên gia cho rằng, sau dịch bệnh, giới thượng lưu muốn có cuộc sống hưởng thụ biệt lập, mọi sinh hoạt tập trung vào các giá trị cốt lõi như: an toàn, tiện ích đủ đầy.

Cộng đồng cư dân tinh hoa cùng đẳng cấp cũng là ưu tiên khi quyết định đầu tư BĐS sau giai đoạn dịch bệnh. "Thông qua các đợt dịch, có thể thấy khi ý thức cộng đồng tốt, chất lượng sống sẽ an toàn, đảm bảo hơn. Ngoài ra, cộng đồng văn minh thì cuộc sống thư thái, giàu giá trị hưởng thụ, con cái có môi trường tốt để trưởng thành" – ông Đặng Đình Tiến (chủ nhân 3 căn hộ đắc địa bậc nhất tại Q.1 và TP.Thủ Đức) đúc kết.

The Beverly được giới thượng lưu săn đón

Bà Phan Thu An, giám đốc một sàn phân phối tại TP.Thủ Đức cho biết, dự án The Beverly (Đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) mới ra mắt gần đây được giới thượng lưu săn đón nhờ đáp ứng đúng nhu cầu hiện tại.

"Giới thượng lưu không mua nhà tính bằng mét vuông, mà bằng những giá trị vô hình - vô giá. Chẳng hạn ở The Beverly, khoảng không bao la không bị che chắn ở những căn hộ đặc biệt chính là điều dự án khác không có được", bà An nhận xét.

The Beverly là dự án cao tầng duy nhất nằm trực diện Đại công viên 36ha, đây cũng là dự án cao cấp nhất Đại đô thị được ví như CBD (Central Business District - Quận kinh doanh trung tâm) mới của TP.Thủ Đức. Tầm view nghỉ dưỡng sầm uất, phồn hoa triệu đô cộng hưởng từ điểm nhấn Vườn cây Ánh sáng, Đại lộ Manhattan, dãy biệt thự siêu sang… trải ra trước mặt mỗi căn hộ làm nên giá trị độc tôn. Điểm nhấn kề cận Vincom Mega Mall và Đại lộ mua sắm Manhattan đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sống an toàn, thảnh thơi, đỉnh cao ngay trong tầm tay cư dân The Beverly.

Bên cạnh đó, tầm nhìn hướng ra sông Đồng Nai mênh mông cùng bộ đôi Công viên nội khu tái hiện chất sống nghỉ dưỡng thượng lưu nước Mỹ nhờ phong cảnh khoáng đạt của Hollywood, Beverly Hills thu nhỏ khiến cho The Beverly càng thêm giá trị. Điều này khiến cho The Beverly được nhiều nhà đầu tư săn đón, không chỉ khẳng định giá trị cao cấp của tài sản mà còn là giá trị hưởng thụ dành riêng cho giới thượng lưu.