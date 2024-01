Chui vào gầm giường, bóp cổ chủ nhà rồi cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 15/1, Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Công Nghiệp (23 tuổi, quê Hà Nam) về tội Cướp tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 11/1, Nghiệp đột nhập vào nhà chị H. ở khu đô thị Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, rồi chui vào gầm giường nằm.

Hoàng Công Nghiệp chui vào gầm giường, bóp cổ chủ nhà rồi cướp tài sản. Ảnh: Công an Hà Nội.

Khoảng 14h30 cùng ngày, thấy chị H. đang chùm chăn ngủ, Nghiệp chui ra dùng tay trái bóp cổ chị H., dùng chiếc áo ở gần đó nhét vào mồm nạn nhân.

Thấy nạn nhân bất động, Nghiệp lấy thắt lưng buộc tay chị H. lại, dùng dây dù trói chân. Đối tượng sau đó lấy 2 điện thoại và 11,6 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nhà chức trách cho biết cùng thủ đoạn như trên, ngày 09/1, đối tượng đã cướp của chị L. ở xã An Khánh một chiếc điện thoại và 320 nghìn đồng.