Chùm ảnh: Lực lượng CSGT Hoà Bình đầm mưa bảo đảm SEA Games 31

Sáng nay 22/5, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình xuất hiện mưa nặng hạt, có nơi mưa to và rất to, lực lượng CSGT thành phố Hoà Bình và Phòng CSGT tỉnh Hoà Mình đầm mưa phân luồng giao thông để bảo đảm cho các VĐV thi đấu an toàn và thành công.

Theo quan sát của PV Dân Việt, từ sáng sớm các lực lượng CSGT thành phố Hoà Bình và Phòng CSGT tỉnh đã phải đầm mưa đứng ở các tuyến đường các vận động viên di chuyển qua, để phân luồng và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho cuộc đua xe đạp đường trường diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Lực lượng cảnh sát giao thông Hoà Bình căng mình dưới mưa điều tiết giao thông. Ảnh: Hà Hoàng. Chị Bùi Thị Hương, phường Dân Chủ, thành phố Hoà Bình cho biết: "Từ sáng sớm tôi thấy các anh CSGT đến phân luồng trong lúc trời mưa rất to. Có những còn bị ướt hết quần áo và đầm mưa để điều tiết xe máy, ô tô. Thấy các anh vất vả như vậy, tôi rất đồng cảm và thương các anh". Ngay từ sáng sớm các lực lượng CSGT thành phố Hoà Bình và Phòng CSGT tỉnh Hoà Bình đã phải đầm mưa đứng ở các tuyến đường các vận động viên di chuyển qua, để phân luồng và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho cuộc đua xe đạp. Ảnh: Hà Hoàng Đang loay hoay với cái áo mưa trong lúc 1 cơn gió tạt qua, chỉ huy đội CSGT thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình cho biết, từ lúc diễn ra cuộc đua xe đạp từ ngày 14/5 đến nay, đội đã phối hợp nhịp nhàng với phòng CSGT tỉnh phân luồng và điều tiết giao thông an toàn, tuyệt đối không để ra tình trạng tắc đường hoặc các sự cố không đáng có. Ngoài ra, Đội đã chỉ đạo tất cả anh em phải thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Có những lúc căng mình làm nhiệm vụ, anh em trong đội phải dậy sớm, lắm lúc không kịp ăn sáng, hoặc ăn tạm cái bánh mì vào giờ trưa, tuy nhiên vì sự kiện chung, vì SEA Games 31 Đội luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dưới đây là 1 số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

