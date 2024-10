Chung cư trong cơn 'bão giá': Tiện ích giáo dục chiếm vị trí bất ngờ trong tiêu chí chọn nhà

Tiêu chí hàng đầu khi chọn nhà của các gia đình

Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng BĐS nửa cuối 2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu mua BĐS luôn hiện hữu ở mọi giai đoạn và được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng đã có gia đình. Cụ thể, khảo sát nhóm người tiêu dùng có dự định mua BĐS trong 1 năm tới đã chỉ ra, nhu cầu mua BĐS của nhóm khách hàng kết hôn chưa có con lên tới 73%, nhóm khách kết hôn đã có con là 56%.

Đáng chú ý, tiêu chí hàng đầu của nhóm khách hàng này khi chọn nhà là các tiện ích liên quan đến học tập (trường học, trung tâm trải nghiệm…) với tỷ lệ 19-21% số người được khảo sát. Theo sau lần lượt là các tiện ích mua sắm, làm việc, an ninh, sức khỏe, đời sống và giải trí.

Nhà ở gần trường học thường có giá cao hơn các khu vực khác

Tiện ích liên quan đến giáo dục cũng tác động mạnh tới quyết định mua nhà của khách hàng trên khắp thế giới. Báo cáo thị trường tại nhiều quốc gia cho thấy các phụ huynh sẵn sàng chi trả một khoản tiền nhiều hơn cho BĐS để con cái dễ dàng tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng tốt nhất.

Người mua sẵn sàng trả thêm 26% cho các căn nhà nằm gần trường tiểu học và 11% cho nhà ở gần trường trung học chất lượng cao – theo một nghiên cứu của Đại học Công nghệ Queensland (Úc). BĐS gần các trường học tốt cũng có giá thuê cao hơn 9% so với các khu vực khác. Đặc biệt, khoảng cách từ nhà đến trường cũng tác động lớn đến giá trị BĐS khi mỗi km gần trường hơn, người mua sẽ phải trả thêm khoảng 4%.

Tại Mỹ, khách hàng sẵn sàng trả thêm khoảng 500 USD/m2 (gần 13 triệu đồng) cho một ngôi nhà ở các khu vực có trường học chất lượng cao, theo công ty môi giới BĐS Redfin.

Dự án hấp dẫn phụ huynh Thủ đô

Trở lại thị trường Việt Nam, ở Hà Nội, tại những khu vực có hạ tầng tốt, tập trung nhiều trường học uy tín như phía Tây Hà Nội, Cầu Giấy…, BĐS nhà ở, đặc biệt là các dự án chung cư mới có tốc độ tăng giá đáng kể và giao dịch sôi động. Tuy nhiên, giá căn hộ ở những khu vực này hiện đã tăng rất nóng, riêng khu Tây lên đến 70 triệu/m2 theo OneHousing.

Không ít người mua đang chuyển hướng tìm kiếm khu vực có mức giá "dễ thở" hơn với ưu tiên tiên quyết vẫn đảm bảo điều kiện học hành tối ưu cho con. Quận Hoàng Mai đang trở thành điểm sáng khi sở hữu hạ tầng hoàn thiện, tập trung và liền kề nhiều trường học đa cấp bậc chất lượng cao nhưng mức giá trung bình vẫn thấp hơn so với nhiều khu vực khác. Không khó hiểu khi các bậc phụ huynh rất ưu ái cho các dự án sơ cấp ở khu vực này.

Khảo sát thực tế cho thấy khách mua đang dồn chú ý tới dự án sơ cấp hiếm hoi đang triển khai trên khu vực là Hanoi Melody Residences (Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai). Tổ hợp căn hộ này hiện sở hữu ưu thế vượt trội với tiện ích giáo dục nội và ngoại khu đủ đầy trong khi số lượng căn còn lại rất giới hạn.

Cụ thể, dự án cung cấp trường mầm non nội khu chất lượng cao, quy mô gần 3000m2. Kế cận là trường tiểu học công lập Chu Văn An. Phụ huynh có thêm rất nhiều lựa chọn trong vòng bán kính 1-5km với số lượng lên tới hơn 20 trường học các cấp từ mầm non đến đại học.

Trường tiểu học Chu Văn An sát kề Hanoi Melody Residences

Chưa hết, HĐND quận Hoàng Mai năm 2023 đã thông qua chủ trương xây dựng mới 4 trường học trên địa bàn phường Hoàng Liệt với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, bên cạnh trường mầm non nội khu và hàng chục trường học đang hiện hữu trong khu vực, cư dân Hanoi Melody Residences sẽ có thêm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THPT gần kề dự án trong tương lai. Đặc biệt, hiện chỉ cách dự án khoảng 5 phút đi bộ là Trường tiểu học Hoàng Liệt đang khẩn trương xây dựng.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng ưa thích Hanoi Melody Residences khi dự án kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho con trẻ với sân chơi trẻ em, vườn xích đu, bể bơi, sân tập thể thao ngay trong nội khu. Thêm vào đó, chuỗi shophouse đa dạng ngành hàng dưới chân nhà, thuận tiện để con cái giúp đỡ cha mẹ đi mua sắm…

Nhiều tiện ích phục vụ con trẻ trong khuôn viên dự án

Với khả năng kết nối thuận tiện tới hệ thống trường học các cấp chất lượng cao, đa dạng loại hình từ công lập tới quốc tế, thì không khó hiểu khi nhóm khách có gia đình đổ dồn tới quận Hoàng Mai, đặc biệt là các dự án nổi bật như Hanoi Melody Residences.