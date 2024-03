Tình hình sức khỏe của Hoa hậu Mai Phương trước chung kết Miss World 2024 gây lo lắng?

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương - đại diện Việt Nam tại Miss World 2023 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi hé lộ tình hình sức khỏe của mình trong qua trình tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Theo người đẹp sinh năm 1999 cho biết, cô cũng như nhiều thí sinh bị sốc nhiệt do thời tiết tại New Delhi (Ấn Độ) thay đổi thất thường. Do sự chênh lệch giữa cái nóng ban ngày và tiết trời lạnh khi về đêm muộn khiến sức khỏe của đại diện Việt Nam bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong buổi phát sóng trực tuyến trò chuyện khi hội ngộ tại Mumbai (Ấn Độ) cùng "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm giữ Miss World Vietnam, Hoa hậu Mai Phương tiết lộ: "Từ ngày đầu tiên đến Ấn Độ tham gia cuộc thi Miss World 2024, tôi đã bị khó thở. Cảm giác giống như có ai ngồi trên người mình. Cả tôi và bạn cùng phòng đều bị ảnh hưởng".

Hoa hậu Mai Phương (bên trái) hé lộ về tình hình sức khỏe trước thềm chung kết Miss World 2024 (Hoa hậu Thế giới) khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. (Ảnh: FBNV)

Tình hình sức khỏe của Hoa hậu Mai Phương thế nào trước chung kết Miss World 2024?

Ngoài ra, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2024 cho biết, không chỉ những thí sinh thuộc nhóm châu Á mà ngay cả dàn đại diện đến từ châu Âu cũng đổ bệnh do chưa kịp thích nghi với khí hậu tại Ấn Độ: “Nhiều người bị bệnh và các thí sinh đến từ khu vực châu Âu cũng bị, trước đó là các thí sinh đến từ châu Á. Các thí sinh bị sốc nhiệt trong khi tôi bị ốm và ho”.

Trước đó, tình hình sức khỏe không tốt khiến Hoa hậu Mai Phương đã không hát được hết bài Pray trong phần thi tài năng thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World 2024. Cuối cùng, đại diện Việt Nam không có tên trong danh sách Top 23 Người đẹp tài năng do phía BTC Miss World công bố.

Ngoài ra, tại phần thi thuyết trình Beauty With A Purpose (Người đẹp nhân ái) diễn ra vào ngày 21/2 vừa qua, Hoa hậu Mai Phương khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi lo lắng khi thông báo cô đang gặp tình trạng sốt ho do cảm nhiễm lạnh. “Tình hình thời tiết ở Ấn Độ rất lạnh, các thí sinh đều gặp vấn đề về sức khỏe và tôi cũng không phải ngoại lệ. Sau buổi tối Welcome Dinner vì ở ngoài trời khá muộn nên tôi dính sương đêm với trời 16 độ nên đã sốt và ho đến hôm nay", người đẹp sinh năm 1999 chia sẻ trên trang cá nhân.

Đại diện Việt Nam không có tên trong danh sách Top 23 Người đẹp tài năng do phía BTC Miss World công bố. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Mai Phương (thứ 3 từ trái sang) bên dàn thí sinh trong ngày hội ngộ tại Mumbai (Ấn Độ) cùng "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World Vietnam (đầu tiên từ trái sang). (Ảnh: FBNV)



Đề cập đến tình hình sức khỏe hiện tại khi chung kết Miss World 2024 đang cận kề, Hoa hậu Mai Phương cho biết, sức khỏe của cô đang dần ổn định hơn. Dù đã hết đau họng nhưng giọng nói vẫn chưa được thanh thoát vì vẫn còn vướng đờm.

Thực tế, không thể phủ nhận tình hình sức khỏe không tốt khiến kết quả tham gia cuộc thi của đại diện Việt Nam chưa thật sự nổi bật. Thành tích cao nhất của Hoa hậu Mai Phương tính đến thời điểm trước chung kết Miss World 2024 chỉ là Top 25 thử thách Head to Head (Thử thách đối đầu).

Theo Hoa hậu Mai Phương cho biết, chung kết Miss World 2024 diễn ra vào ngày 9/3 tại một trung tâm thuộc thành phố Mumbai, Ấn Độ. Đương kim Hoa hậu Karolina Bielawska sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Hiện tại, đại diện Việt Nam được người hâm mộ kỳ vọng có thể giành thứ hạng cao ở chặng cuối cuộc thi Miss World 2024.