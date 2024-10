Chung kết The Miss Globe 2024: Cơ hội nào cho Đỗ Hà Trang?

Lịch thi chung kết The Miss Globe 2024 của Đỗ Hà Trang diễn ra khi nào, ở đâu?

Chia sẻ với PV Dân Việt, Á hậu Đỗ Hà Trang cho biết, chung kết The Miss Globe 2024 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15/10 tại Albania. Trong đêm thi quan trọng này, đại diện Việt Nam sẽ so tài với hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để tìm ra chủ nhân của vương miện The Miss Globe 2024.

Trước chung kết The Miss Globe, Á hậu Đỗ Hà Trang thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi tiết lộ trang phục dạ hội mang tên "Autumn Tornado" sẽ được cô trình diễn trong đêm thi này. Người đẹp gốc Nam Định cho hay, với chủ đề “Four Seasons”, BTC The Miss Globe mong muốn các thí sinh sẽ mang đến trong đêm chung kết “50 chiếc váy dạ hội màu cam” đại diện cho mùa thu đến từ 50 quốc gia khác nhau để tạo nên một mùa thu đa dạng văn hóa tại Thủ đô Tirana, Albania - nơi tổ chức cuộc thi sắc đẹp này.

Á hậu Đỗ Hà Trang tiết lộ trang phục dạ hội trình diễn tại chung kết The Miss Globe 2024 mang tên "Autumn Tornado". (Ảnh: NVCC)



Bộ trang phục dạ hội màu cam nổi bật với điểm nhấn là phần tà váy được cắt xẻ táo bạo và tinh tế giúp Á hậu Đỗ Hà Trang khoe khéo vóc dáng nuột nà. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, Đỗ Hà Trang gây chú ý khi xuất hiện tại bán kết The Miss Globe 2024 diễn ra hôm 10/10 với bộ trang phục mang tên "Tiên cảnh thượng ngàn" trong phần thi Trang phục dân tộc (National Costume).



Người đẹp sinh năm 1999 trình diễn trang phục mang tên "Tiên cảnh thượng ngàn" trong phần thi Trang phục dân tộc. (Ảnh: NVCC)

Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 (Miss Tourism Vietnam Global) tiết lộ, cô mang hơn 160kg hành lý để sẵn sàng "chinh chiến" tại The Miss Globe 2024 trong khoảng thời gian gần 20 ngày.

"Khi tham gia cuộc thi The Miss Globe 202 cũng là lần đầu tiên tôi dự thi một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế. Vì thời gian gấp rút nên tôi đã nỗ lực luyện tập, trau dồi kỹ năng và khả năng ngoại ngữ để xuất hiện trên sân khấu cuộc thi sắc đẹp này một cách hoàn hảo nhất", mỹ nhân gốc Nam Định chia sẻ.

Đỗ Hà Trang khéo léo lựa chọn trang phục nổi bật tại The Miss Globe 2024. (Ảnh: NVCC)

Cơ hội nào cho Đỗ Hà Trang tại chung kết The Miss Globe 2024?



Trong hành trình chinh phục vương miện The Miss Globe 2024, Á hậu Đỗ Hà Trang ghi điểm với ban giám khảo cuộc thi và cộng đồng yêu nhan sắc với tiết mục múa dân gian mang tên "Giấc mơ trưa". Kết quả cô được xướng tên vào Top 6 tiết mục xuất sắc nhất phần thi Tài năng trong khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp này.

Mỹ nhân sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1,68m cùng số đo ba vòng 80-60-90cm. (Ảnh: NVCC)

Gần đây nhất, chuyên trang sắc đẹp Missoland đưa ra bảng xếp hạng dự đoán về thứ hạng của Đỗ Hà Trang tại chung kết The Miss Globe 2024. Theo đó, đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp này dự đoán lọt Top 5 chung cuộc cùng các đại diện: Thái Lan, Ba Lan, Colombia và Philippines.



Từ Albania, Á hậu Đỗ Hà Trang - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi The Miss Globe 2024 (Hoa hậu Hoàn cầu) chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Trải qua hành trình dài tại cuộc thi năm nay, tôi học hỏi được rất nhiều điều và tôi cũng cảm thấy bản thân mình hoàn thiện hơn.

Trước thềm chung kết The Miss Globe 2024, tôi thật sự có chút hồi hộp nhưng đó cũng là động lực để tôi quyết tâm "chinh chiến" ở chặng cuối hành trình này. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả cao nhất trong đêm chung kết The Miss Globe 2024".

Đỗ Hà Trang (sinh năm 1999) đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 và thắng giải Người đẹp nhân ái. Trước đó, mỹ nhân gốc Nam Định từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 và giải Á khôi 2 Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2019. Á hậu Đỗ Hà Trang sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể như: 12 năm liền đoạt danh hiệu học sinh giỏi, giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi Văn cấp thành phố, sinh viên giỏi trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (UNETI)...