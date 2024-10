Người đẹp Colombia đăng quang The Miss Globe 2024, Đỗ Hà Trang giành giải Á hậu 4

Rạng sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), chung kết The Miss Globe 2024 (Hoa hậu Hoàn cầu) chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về người đẹp Diana Moreno đến từ Colombia. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan, Philippines, Đức. Đỗ Hà Trang - đại diện Việt Nam tại cuộc thi này giành giải Á hậu 4.

Người đẹp Colombia (thứ 3 từ trái sang) đăng quang The Miss Globe 2024, Đỗ Hà Trang (ngoài cùng bên phải) giành giải Á hậu 4. (Ảnh: NVCC)

Kết quả chung kết The Miss Globe 2024: Người đẹp Colombia đăng quang, Đỗ Hà Trang giành giải Á hậu 4

Được biết, trong đêm chung kết The Miss Globe 2024 diễn ra tại thủ đô Tirana (Albania), Đỗ Hà Trang và dàn người đẹp tranh tài qua các phần thi trình diễn trang phục dạ hội và trình diễn trang phục bikini. Trong phần trình diễn dạ hội, Đỗ Hà Trang diện trang phục mang tên "Autumn Tornado" với đường cắt xẻ tinh tế ở phần tà váy giúp cô khéo khoe vóc dáng quyến rũ. Bộ trang phục màu cam giúp người đẹp gốc Nam Định nổi bật giữa dàn thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới tranh tài tại The Miss Globe 2024.

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, BTC The Miss Globe công bố Đỗ Hà Trang thắng giải People’s Choice, vào thẳng Top 16 chung cuộc. Sau đó, đại diện Việt Nam tiếp tục được gọi tên vào Top 5 tranh tài trong phần thi ứng xử cùng các đại diện Đức, Thái Lan, Columbia và Philippines. Đỗ Hà Trang nhận được câu hỏi: “Vì sao việc tham gia cuộc thi sắc đẹp lại quan trọng?”. Đỗ Hà Trang trả lời: “Theo tôi, việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp rất quan trọng, vì đây là cơ hội không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn là nơi mà bạn được chia sẻ về văn hóa, du lịch, con người của mỗi quốc gia đến với bạn bè thế giới".

Đỗ Hà Trang - đại diện Việt Nam tại cuộc thi này giành giải Á hậu 4 The Miss Globe 2024. (Ảnh: NVCC)

Trước khi giành giải Á hậu 4 The Miss Globe 2024, Đỗ Hà Trang giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 (Miss Tourism Vietnam Global). Sau đó, người đẹp sinh năm 1999 chỉ có khoảng một tuần chuẩn bị để lên đường sang Albania dự thi The Miss Globe 2024. Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 (Miss Tourism Vietnam Global) cho hay, cô mang hơn 160kg hành lý để "chinh chiến" tại The Miss Globe 2024 trong khoảng thời gian gần 20 ngày.

"The Miss Globe 2024 là cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế đầu tiên tôi tham gia. Vì thời gian gấp rút nên tôi đã nỗ lực luyện tập, trau dồi kỹ năng và khả năng ngoại ngữ để xuất hiện trên sân khấu cuộc thi sắc đẹp này một cách hoàn hảo nhất.

Trải qua hành trình dài tại cuộc thi năm nay, tôi học hỏi được rất nhiều điều và tôi cũng cảm thấy bản thân mình hoàn thiện hơn. Trước thềm chung kết The Miss Globe 2024, tôi thật sự có chút hồi hộp nhưng đó cũng là động lực để tôi quyết tâm "chinh chiến" ở chặng cuối hành trình này. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả cao tại chung kết The Miss Globe 2024", mỹ nhân gốc Nam Định chia sẻ với PV Dân Việt trước chung kết cuộc thi.

Đỗ Hà Trang sở hữu chiều cao 1,68m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 80-60-90cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 và giải Á khôi 2 Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2019. Á hậu Đỗ Hà Trang sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể như: 12 năm liền đoạt danh hiệu học sinh giỏi, giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi Văn cấp thành phố, sinh viên giỏi trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (UNETI)...