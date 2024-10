Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với những người lính Ukraine ở tiền tuyến. Họ nói rằng, Tổng thống Zelensky cấm họ nói: "Chúng tôi đang rút lui", nhà báo Panchenko viết.



Theo Panchenko, các quân nhân cười nhạo những lệnh cấm như vậy và cho rằng trong tương lai họ sẽ phải nói rằng họ đang tấn công Kiev. "Mặt trận đang sụp đổ", nhà báo nói.

Ngày 30/10, Đại tướng Quân đội Ukraine Dmitry Marchenko cho biết, mặt trận của Lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của Lực lượng vũ trang Nga do mất cân bằng trong kiểm soát, nhân sự mệt mỏi và thiếu quân dự bị.

Ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok đã giải phóng làng Yasnaya Polyana ở Donetsk. Trước đó, quân đội Nga cũng đã kiểm soát Kruglykovka ở vùng Kharkov và các khu định cư Gornyak , Katerynivka, Dobrovolye và Selidovo ở DPR.

Trong một diễn biến khác, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzya đã bác bỏ khả năng đóng băng mặt trận ở Ukraine, cũng như khả năng Kiev gia nhập NATO.

"Chúng tôi muốn cảnh báo ngay rằng sẽ không lặp lại kịch bản thỏa thuận Minsk, không đóng băng mặt trận để Ukraine nghỉ giải lao, cũng như sẽ không có sự gia nhập của Ukraine dưới hình thức này hay hình thức khác vào NATO", nhà ngoại giao Nga nói trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Nebenzya nhắc lại rằng các mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi, nhưng lưu ý rằng đồng thời, quy mô lãnh thổ còn lại dưới sự kiểm soát của chế độ Kiev đang thay đổi "nhanh chóng".

Nhà ngoại giao Nga cho biết trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng: "Lý do chính dẫn đến sự sa sút của quân đội Ukraine ở mặt trận là do người dân không còn tin tưởng vào cựu diễn viên, người đã mất hết tính chính danh hồi tháng 5".

Như đại diện thường trực của Nga lưu ý, ông Zelensky, vì lợi ích địa chính trị của phương Tây, đã biến Ukraine của mình trở thành "con tốt" chống Nga, hy vọng rằng thông qua nỗ lực của Mỹ, nước này có thể trở thành "quân hậu".