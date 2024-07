Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

Hội thảo do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án "Empower: Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua chuyển đổi xanh" do UNEP tài trợ. Các đại biểu tham gia Hội thảo đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong chuyển đổi xanh; cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật về thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã chia sẻ các chương trình, giải pháp, sáng kiến hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để nâng cao năng lực và kết nối với các công ty cung cấp giải pháp công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính có chương trình tài chính xanh; trao đổi các bài học kinh nghiệm để chuyển đổi công bằng và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV - chia sẻ thông tin tại Hội thảo

Đại diện BIDV tham gia Hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV - cho biết: Mục tiêu "hướng tới sự phát triển bền vững" đã được BIDV đặt ra ngay từ khi xây dựng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030; trong đó tín dụng xanh, tài trợ xanh là ưu tiên trong chiến lược phát triển.

Với định hướng đó, trên hành trình đồng hành chuyển đổi xanh cùng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, BIDV đã triển khai đa dạng các chương trình tài chính và phi tài chính toàn diện. Cụ thể, BIDV đã xây dựng các gói tài trợ, áp dụng chính sách ưu đãi khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực thi trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Bên cạnh đó, BIDV có các giải pháp phi tài chính dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ như: (i) Tư vấn hồ sơ vay đáp ứng điều kiện quản lý rủi ro môi trường xã hội; (ii) Xây dựng nền tảng số SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn/) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, kết nối kinh doanh, quảng bá thương hiệu; (iii) Tổ chức các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp kiến thức về chuyển đổi xanh, số hóa, quản lý rủi ro môi trường xã hội...

BIDV còn tích cực phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng trong quá trình phát triển xanh, bền vững. Hiện nay, BIDV đang là đối tác chiến lược của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC)… Đồng thời, BIDV cũng tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức quốc tế dành doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UN ESCAP), SheMeansBusiness của Facebook, SheTrades của ITC, dự án LinkSME do USAID tài trợ…