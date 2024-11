Chuỗi thất bại nối dài của "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới"

Bộ phim "Red One" - tác phẩm mới nhất của Chris Evans sau khi rời Marvel đã gây thất vọng lớn với khán giả và giới phê bình. Phim xoay quanh nhiệm vụ cứu ông già Noel khỏi tay mụ phù thủy xấu xa của hai nhân vật chính là thợ săn tiền thưởng Jack O'Malley (Chris Evans) và đội trưởng Callum Drift (The Rock).

Phim mới của The Rock và Chris Evans gây thất vọng. IG.

Tuy nhiên, từ những suất chiếu đầu tiên, "Red One" không đạt được sự kỳ vọng của người xem. Dù sở hữu kinh phí lớn lên tới 250 triệu USD nhưng kịch bản của phim bị cho là thiếu sức hút và nhân vật thiếu chiều sâu. Các nhà phê bình cho rằng, diễn xuất của Chris Evans vốn được kỳ vọng là điểm nhấn, lại khiến người xem khó hiểu và thất vọng. Anh bị đánh giá là chưa thể hiện đúng bản chất của nhân vật khi chỉ nói những câu sáo rỗng và không có đất diễn đủ để phát huy tài năng. Nhà phê bình David Rooney của Hollywood Reporter nhận định rằng, các phân đoạn hài hước, hành động đều không thể khai thác hết tiềm năng của Evans.

Sự kết hợp giữa Chris Evans và The Rock cũng không đem lại hiệu ứng tốt. Màn tung hứng giữa hai ngôi sao không đủ mạnh mẽ để cứu vãn bộ phim, khiến "Red One" nhận điểm thấp từ Screenrant với chỉ 3/10. Thậm chí, một bài đánh giá trên Telegraph cho rằng, phim sẽ không có mặt trong "danh sách quà Giáng sinh của bất kỳ ai" vì thiếu sự sáng tạo và sâu sắc. Khán giả trực tiếp xem phim tại Anh cho rằng, bộ đôi Evans - The Rock chưa tạo được cảm xúc cần thiết và không tạo nên cặp đôi đáng nhớ.

Chuỗi thất bại nối dài hậu Marvel của Chris Evans

Sau khi từ bỏ vai diễn Captain America, Chris Evans dường như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những vai diễn chất lượng. Từ "Lightyear", "Ghosted" đến "Pain Hustlers", các dự án mà anh tham gia gần đây đều không gây được tiếng vang, thậm chí có tác phẩm bị chê là thảm họa. Giới chuyên môn nhận định nguyên nhân nằm ở sự lựa chọn kịch bản không phù hợp, dẫn đến các vai diễn của Evans thiếu điểm nhấn và không còn làm nổi bật tài năng vốn có của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với GQ, Evans chia sẻ rằng, anh không còn nhiều động lực để cống hiến toàn bộ cho điện ảnh như trước. Anh thừa nhận rằng, việc đóng phim chỉ là sở thích, không phải điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình và anh muốn giảm thiểu sự hiện diện của mình trong ngành công nghiệp này.

Sự nghiệp của Chris Evans gặp khủng hoảng hậu Marvel. IG.

Dù vậy, không ít khán giả vẫn hy vọng Chris Evans có thể lấy lại phong độ sau chuỗi thất bại. Independent cho rằng, Evans đang bỏ qua nguyên tắc "one for them and one for you" trong ngành điện ảnh - nguyên tắc giúp cân bằng giữa yêu cầu thương mại và sáng tạo. Theo nhà phê bình Adam White, Chris Evans dường như chỉ đang phục vụ cho mục tiêu thương mại, bỏ qua khía cạnh sáng tạo mà chính anh từng phát triển.

Sau "Red One", Chris Evans hiện đang tham gia một số dự án tiềm năng, bao gồm phim hài lãng mạn của đạo diễn Celine Song cùng Dakota Johnson và tác phẩm kinh dị "Sacrifice" với Anya Taylor-Joy và John Malkovich. Người hâm mộ của Evans vẫn tin rằng, anh sẽ sớm khẳng định lại tên tuổi nếu tìm được những kịch bản phù hợp hơn, mang lại sự thăng hoa và cảm xúc mà khán giả mong đợi từ ngôi sao từng được yêu thích trong vai Captain America.