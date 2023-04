Chris Evans bối rối vì danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh

Chris Evans giữ danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022.

Tham gia chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Chris Evans cho biết danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022 là niềm tự hào nhưng cũng khiến anh áp lực. Anh thường bị bạn bè trêu chọc vì điều này.

"Họ khiến tôi bối rối. Danh hiệu ấy gây cho tôi một chút khó khăn. Anh hiểu ý tôi chứ? Giống như kiểu không ai trên phố thích danh hiệu của tôi. Họ cố tình bảo: 'Này, cậu đã làm được', nhưng thực tế là đang cố trêu ghẹo tôi", Evans trả lời Fallon.

Tài tử Marvel còn được hỏi về đồng nghiệp Paul Rudd, chủ nhân danh hiệu người đàn ông danh hiệu quyến rũ nhất năm 2021. Khi nhận danh hiệu từ người tiền nhiệm, Evans đã gửi lời cảm ơn đến Rudd trên mạng xã hội. Anh đùa rằng bản thân gần như không thể tiếp bước Rudd với danh hiệu này, nhưng sẽ cố gắng.

Chris Evans trong The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ảnh: New York Post.

Theo New York Post, buổi phỏng vấn với Jimmy Fallon là để Evans quảng bá bộ phim mới Ghosted, đóng cùng Ana de Armas. Tác phẩm khởi chiếu từ ngày 21/4 đánh dấu lần thứ ba anh và người đẹp Cuba hợp tác. Trước đó, họ đóng chung phim Knives Out và The Grey Man.

Trong bộ phim hành động hài pha lãng mạn này, Sadie (do de Armas thủ vai) và Cole (Evans đóng) bắt đầu cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới sau một buổi hẹn hò.

Chris Evans sinh năm 1981, nổi tiếng nhất với tạo hình người hùng vị tha Steve Rogers/Captain America trong chùm phim trị giá tỷ USD của Marvel. Vai diễn giúp anh nổi tiếng toàn cầu và sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.

Tháng 11 năm ngoái, anh vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022 trong cuộc bình chọn thường niên của People.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận danh hiệu, ngôi sao từng thủ vai Đại úy Mỹ cho biết mẹ anh rất vui và tự hào. "Đây là điều mẹ tôi thực sự có thể khoe khoang", Evans bày tỏ. Trong khi đó, bà Lisa, mẹ của Evans, nói mừng nhưng không quá bất ngờ khi con trai chiến thắng.