Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại TP.HCM: Sản lượng tôm nước lợ tăng 42% sau dịch Covid-19

Thông tin mới nhất từ Sở NNPTNT TP.HCM về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM năm 2022 cho biết, ước tính diện tích nuôi tôm (thâm canh và bán thâm canh) trên địa bàn TP.HCM năm nay đạt 1.570,8 ha (tăng 30,18% so cùng kỳ).



Tại TP.HCM, diện tích nuôi tôm tập trung tại 2 huyện Cần Giờ và Nhà Bè. Ảnh: P.V

Sản lượng tôm nước lợ thâm canh và bán thâm canh cũng tăng đáng kể, đạt 5.640 tấn (tăng 42% so cùng kỳ); quảng canh, quảng canh cải tiến 3.325,53 ha, sản lượng đạt 1.207,14 tấn.

Riêng sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 5.609,82 tấn (tăng 41,69% so cùng kỳ); trong đó, nuôi thâm canh 3.644,14 tấn (tăng 52,66% so cùng kỳ) và bán thâm canh 1.965,68 tấn (tăng 25,03% so cùng kỳ).

Năng suất nuôi thâm canh trung bình 8,9 tấn/ha/vụ (tăng 11,36% so cùng kỳ). Năng suất nuôi bán thâm canh trung bình đạt 2,67 tấn/ha/vụ (tăng 12,68% so cùng kỳ).

Tại TP.HCM, diện tích nuôi tôm tập trung tại 2 huyện Cần Giờ và Nhà Bè. Giá trị tôm nước lợ chiếm tỷ trọng gần 50% trong lĩnh vực thủy sản và hơn 10% so với ngành.

Nhiều HTX, mô hình đã ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm, giá trị mang lại cao hơn nhiều so với kỹ thuật nuôi trồng truyền thống.

Cụ thể, tổng số diện tích nuôi tôm nước lợ có ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 15% tổng diện tích nuôi tôm nhưng giá trị đạt 773 tỷ đồng, chiếm 37% so với tổng giá trị sản xuất nuôi tôm nước lợ.

Tôm nước lợ là 1 trong 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị tại TP.HCM. Ảnh: Trần Đáng





Sở NNPTNT TP.HCM đánh giá năm 2022, cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học; giảm diện tích trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố.

Tôm nước lợ là 1 trong 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị tại TP.HCM.



Tôm nước lợ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của TP.HCM và có xu hướng phát triển ổn định. Tôm nước lợ cũng phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn, có khả năng cạnh tranh phát triển.

Tôm nước lợ là nhóm sản phẩm nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học làm tăng năng suất, chất lượng và được các chủ thể sản xuất thời gian qua ứng dụng rộng rãi. Đây là sản phẩm có tiềm năng mở rộng thị trường, cho lợi nhuận và giá trị kinh tế cao.