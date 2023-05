Chuyển đổi số là "chìa khóa" thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội thảo "Kết nối thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Hồng" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức. Ảnh Khải Phạm.

Trong khuôn khổ Hội thảo "Kết nối thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Hồng" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức vào ngày 11/5/2023 vừa qua, vấn đề doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ thế nào được nhiều người quan tâm.



Ở Việt Nam, các doanh nghiệp đang muốn ứng dụng công nghệ, nhưng hầu hết là chưa đi đúng hướng hoặc chưa áp dụng đúng cách vào thực tế của mình nên công nghệ chưa phát huy hết hiệu quả, sức mạnh vốn có.

Khởi nghiệp thế nào cho đúng?

Tiến sĩ Hoàng Minh Trí - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wenet INC và Ai20X ICN đã có bài tham luận giải quyết bài toán ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam hiện nay.

Theo ông Trí, hiện nay vấn đề của khởi nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam là làm sao tìm được hệ sinh thái. Do đó, Wenet muốn đưa lên chương trình “Khởi nghiệp tại Silicon Valley (Thung lũng Điện tử) và làm việc ở Việt Nam”.

Sở dĩ doanh nghiệp khởi nghiệp cần hướng đến Silicon Valley là bởi ở đây có hệ sinh thái công nghệ đầy đủ giúp cho các công ty có thể phát triển nhanh hơn và đi đúng hướng.

“Ở Việt Nam, người dân nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhưng điểm then chốt là thế nào để bắt đầu, đó là bài toán cần lời giải của các doanh nghiệp hiện nay. Thứ 2 là làm thế nào để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đó có thể thành công và tỷ số thành công cao. Để thành công 2 vấn đề nêu trên, rõ ràng doanh nghiệp phải xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phải xuyên suốt để hỗ trợ từ khi bắt đầu đến khi phát triển”, ông Trí nêu vấn đề.

Tiến sĩ Hoàng Minh Trí - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wenet INC và Ai20X ICN tham luận tại Hội thảo. Ảnh Khải Phạm.

Wenet cũng là doanh nghiệp thành công khi khởi nghiệp theo chương trình “Khởi nghiệp tại Silicon Valley (Thung lũng Điện tử) và làm việc ở Việt Nam” vào năm 2022. Theo đó, Wenet theo chương trình này và lấy những công nghệ tiên tiến nhất tại Mỹ và mang về áp dụng ở điều kiện thực tế doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam.

Dù mới khởi nghiệp được 1 năm, nhưng Wenet hiện là Chủ sở hữu thiết bị Wifi 6-5G Services Point, sản xuất tại Việt Nam quý IV/.2023; Sở hữu Giấy phép dịch vụ OEM của hãng công nghệ Relay2 về Wifi As a Services; Tiên phong cung cấp Business as a Services bao gồm Mạng và Ứng dụng và Cung cấp thiết bị tiên phong Services Point.

Theo Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wenet INC và Ai20X ICN, sản phẩm chính của công ty là giải pháp chuyển đổi số và trải nghiệm Metaverse.

Vị này chia sẻ, chuyển đổi số có 2 cấu trúc đối với một doanh nghiệp.

Một là phải tiếp cận với những nhà cung cấp mang vật liệu mua vào và thực hiện các giá trị gia tăng mới có thể bán sản phẩm ra.

Hai là phải tiếp cận với khách hàng của chính doanh nghiệp, những người sẽ tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cũng phải tiếp cận với doanh nghiệp cùng thực hiện.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là bất cứ nơi nào cũng có thể sử dụng công cụ thể quản lý, sử dụng và điều hành công ty. Với quy trình vận hành đồng bộ, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa chi phí. Quan trọng hơn, nhờ chuyển đổi số trong doanh nghiệp khởi nghiệp mà người đứng đầu có được thông tin, dữ liệu chính xác, điều này giúp lên kế hoạch và thực việc công việc chính xác, đồng bộ hơn.

Mục tiêu của chuyển đổi số được tóm gọn với việc làm sao doanh nghiệp kết nối với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng một cách nhanh nhất. Nhờ chuyển đổi số, doanh nghiệp giúp ngắn thời gian kết nối, nhưng quan trọng làm sao để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Điều này nhất thiết phải ứng dụng công nghệ để giúp gia tăng lợi nhuận.

Hiện nay, Wenet cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tạo thành hệ sinh thái giúp quản lý đồng bộ, hiệu quả và chính xác nhất.

Service point - sản phẩm của Wenet sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới là giải pháp chuyển đổi số giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng hơn. Đây là thiết bị tổng hợp các chức năng của một phòng IT dich vụ bao gồm wifi Access Point, Switch, Rounter và máy chủ, ALL in One và hoạt động như cloud cục bộ, đồng bộ với mạng cloud quản lý, nâng cao chất lượng băng thông, an ninh và giảm chi phí viễn thông.

Chuyển đổi số là cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, không thể phát triển theo phương thức truyền thống như trước là làm tất cả mọi việc bằng con người. Sản xuất sản phẩm, bán hàng, Marketing, tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư… đều bằng nhân lực sẵn có của công ty. Thay vào đó, doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay cần chuyển đổi số để những công việc trên được kết nối, quản lý và làm từ xa với những dữ liệu chính xác tuyệt đối. Từ đó rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí… đây là những điều tối quan trọng với một công ty khởi nghiệp chưa có nguồn lực để phát triển.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wenet INC và Ai20X ICN cũng cho biết, chuyển đổi số chính là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, một khi đã là cơ hội thì cần phải biết nắm bắt để phát triển.

Chuyển đổi số là cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp có thể thành công. Ảnh Khải Phạm.

Chuyển đổi số có thể ứng dụng mọi ngành nghề khi các doanh nghiệp không thể làm hết mọi việc. Quan trọng hơn là doanh nghiệp phải có hệ sinh thái, phải biết mình muốn gì, văn hóa là gì để xây dựng và phát triển đúng hướng.

Để doanh nghiệp rút ngắn quãng đường đi tới thành công, Wenet có mô hình đào tạo khép kín cho doanh nghiệp khởi nghiệp từ đào tạo sản phẩm mọi ngành nghề, bán hàng, đưa sản phẩm đến tay người dùng. Những vấn đề này sẽ được thực hiện theo quy trình và giúp doanh nghiệp có được hệ sinh thái để từ đó chuyển đổi số và kinh doanh thành công.

Như vậy, có thể thấy một doanh nghiệp muốn khởi nghiệp thành công trước hết phải có hệ sinh thái ứng dụng các công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đối tác và bán sản phẩm. Để hiện thực hóa những điều đó một cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí, con đường duy nhất là sử dụng chuyển đổi số đồng bộ với những dữ liệu với độ chính xác cao nhất.

Chuyển đổi số chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.