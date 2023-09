Chuyên gia cảnh báo một hiện tượng rất đáng lo ngại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo về mưa lớn, sạt lở, lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Nguồn: nchmf.

Trao đổi thông tin với báo chí, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Nửa đêm về sáng, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sau đó di chuyển sang Nam Lào thành một vùng áp thấp.

Ông Tuấn cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.

Lượng mưa tính từ 00h ngày 25/9 đến 16h ngày 25/9 phổ biến 50-100mm, cục bộ một số nơi trên 150mm như: Hội An (Quảng Nam) 205,8mm, Đà Nẵng 215mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 299mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 205mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 206mm...

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Từ đêm 25/9 đến sáng ngày 26/9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) sóng cao 2,0-3,0m. Vịnh Bắc Bộ sóng cao dần lên 2,0-3,0m.

Về cảnh báo mưa, theo ông Tuấn, từ nay đến ngày 27/9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nơi trên 200mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ nay đến ngày 28/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

"Lưu ý, do hoạt động của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới không loại trừ khả năng có những điểm sẽ xảy ra mưa dồn dập, cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ gây ra lũ quét và sạt lở đất, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới", ông Tuấn cảnh báo.