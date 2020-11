Chuyên gia chỉ ra sai lầm nguy hiểm khiến người nuôi gia cầm thường bị thiệt hại

Chăn nuôi an toàn sinh học đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Trần Văn Sáu ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Cần áp dụng triệt để chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học



Tại diễn đàn chăn nuôi "Sản xuất giống và an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm" do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO), Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức tại Vĩnh Phúc vừa qua, các đại biểu, chuyên gia ngành gia cầm nhận được gần 30 câu hỏi xoay quanh vấn đề kỹ thuật phòng, trị bệnh cho gia cầm và các chính sách hỗ trợ chăn nuôi an toàn sinh học...

Trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến việc sử dụng vắc xin của các chủ trang trại, nông hộ chăn nuôi gia cầm ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên..., chuyên gia gia cầm Hoàng Thị Nga cho hay: Trong chăn nuôi hiện nay, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi thì sử dụng vắc xin trong phòng bệnh là giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, hiệu quả phòng bệnh của vắc xin phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật cấp vắc xin cho vật nuôi.

Theo bà Nga, hiện nay trên thị trường có nhiều loại vắc xin như vắc xin 3 trong 1, 4 trong 1... , tuy nhiên, trước khi mua, dùng vắc xin bà con phải lựa chọn và dùng đúng cách mới đem lại hiệu quả cao nhất.

Mỗi loại thuốc, vắc xin đều được chỉ định đường đưa thuốc nhằm giúp phòng trị đạt hiệu quả tối đa nên bà con phải để ý trên nhãn sản phẩm đều ghi rõ đường đưa, liều lượng, liệu trình và những khuyến cáo cụ thể. Người chăn nuôi phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

"Loại vắc xin nào chỉ định dùng để tiêm thì người nuôi chỉ được tiêm, loại nào được chỉ định uống thì bà con phải cho vật nuôi uống vắc xin..., tránh việc sử dụng vắc xin bừa bãi, sai chỉ định làm mất đi hiệu quả của vắc xin" - bà Nga chia sẻ.

Đáng chú ý có nông dân ở Hà Nội đặt vấn đề có thể dùng tỏi ngâm mật ong để trị ho, khẹc trên gà được không? Chuyên gia Hoàng Thị Lan khẳng định, việc dùng tỏi ngâm mật ong cho gà ăn rất tốt nhưng để phòng và trị bệnh hiệu quả cao hơn người nuôi cần phải dùng thêm thuốc đặc trị theo chỉ định của cán bộ thú y.

Bà Lan cũng lưu ý người nuôi gia cầm phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch, thay lót chuồng thường xuyên để khu vực nuôi luôn thông thoáng mới giúp đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh và phát triển nhanh theo mong muốn.

Về việc phun hóa chất sát trùng chuồng trại chăn nuôi, bà Lan cho biết, hiện nay nhiều công ty bán kinh doanh hóa chất sát trùng quảng cáo sản phẩm của họ có thể phun trực tiếp lên vật nuôi và khi nông dân làm theo điều này sẽ gây hại cho vật nuôi.

"Để an toàn cho gia cầm, người nuôi chỉ nên phun sát trùng khi chuồng trại không có gà, vịt", bà Lan nhấn mạnh.

Chia sẻ về hiệu quả trong chăn nuôi an toàn sinh học với các đại biểu, nông dân có mặt tại diễn đàn, chuyên gia gia cầm Nguyễn Thị Tuyết Minh cho rằng: Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học không chỉ kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi.

"Nhiều chủ trang trại cho rằng, chỉ cần tiềm vắc xin là có thể phòng được các loại bệnh cho gia cầm nhưng quan điểm này chưa thực sự đúng. Bên cạnh việc tiêm vắc xin, người nuôi cần có giải pháp phòng bệnh tổng hợp (hay còn gọi là giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học) hiệu quả và đặc biệt là việc xử lý vệ sinh chuồng trại chăn nuôi thường xuyên để khu vực chăn nuôi luôn sạch, thông thoáng mới giúp phòng bệnh hiệu quả cho gia cầm", bà Minh khẳng định.

Bà Hạ Thuý Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng các chuyên gia giải đáp các thắc mắc của người nuôi gia cầm về các kỹ thuật chăm sóc gà, vịt, giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao



Hiến kế giúp ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam vượt khó và hội nhập nhanh khi tham gia vào các Hiệp định CPTPP, EVFTA, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng: Nhà nước cần đổi mới chiến lược phát triển ngành gia cầm.

Theo đó, ngành gia cầm cần đổi mới về chủ thể và quy mô sản xuất từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, doanh nghiệp nhỏ là chính phát triển lên thành trang trại, doanh nghiệp vừa và lớn.

Tiếp theo đó là ngành gia cầm cần đổi mới về mục tiêu phát triển từ xóa đói giảm nghèo tiến lên làm giàu và nâng cao giá trị gia tăng.

Đồng thời đổi mới về sản phẩm từ tăng về số lượng tiến lên tăng về chất lượng; từ sản phẩm tươi sống là chính tiến lên sản phẩm tươi sống,đông lạnh và chế biến.

Góp ý thêm, ông Sơn cho hay: Ngành gia cầm của Việt Nam cũng cần mở rộng sản xuất theo các chuỗi giá trị, bao gồm liên kết dọc và liên kết ngang trong ngành hàng gia cầm. Trong đó, các doanh nghiệp sẽ là đầu tàu của chuỗi và đẩy mạnh khâu chế biến sản phẩm gia cầm.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, trong trung hạn cũng như dài hạn, Việt Nam cần phải tập trung các nguồn lực xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm gia cầm. Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, việc ứng dụng công nghệ cao là giải pháp quan trọng, mang tính quyết định tới sự thành công của ngành gia cầm.

Đặc biệt là các công nghệ cao được áp dụng trong lĩnh vực chọn tạo giống, ấp nở, sản xuất thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y, thiết bị chăn nuôi, giết mổ có thể góp phần tăng năng suất lên 15-20% từ đó giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.