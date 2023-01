"Chuyên gia đá rắn V.League" nói gì khi gia nhập CLB CAHN?

Sau khi giành quyền thăng hạng lên V.League 2023, CLB Công an Nhân Dân đã đổi tên thành Công an Hà Nội (CLB CAHN). Bên cạnh đó, họ cũng lựa chọn Mỹ Đình làm sân nhà ở mùa giải tới. Thời gian qua, đội bóng này rất tích cực chiêu binh mãi mã nhằm có thể trở thành hiện tượng tại giải đấu số 1 Việt Nam mùa tới.

Hồi đầu tháng 12, họ đã bổ nhiệm HLV Paulo Foiani người Brazil làm "thuyền trưởng" đội bóng. Tiếp đến, đại diện thủ đô chiêu mộ hàng loạt tên tuổi của bóng đá Việt Nam, có thể kể ra những cái tên như Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu, Phạm Văn Luân, Huỳnh Tấn Tài, Vũ Hữu Quý, Huỳnh Công Đến, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Sầm Ngọc Đức, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Việt Thắng, Trịnh Đức Lợi và Nguyễn Trọng Long. Trong số này, cái tên Huỳnh Tấn Tài gây ra nhiều tranh cãi.

Huỳnh Tấn Tài là ai?

Huỳnh Tấn Tài là mẫu cầu thủ dày người và có nền tảng thể lực sung mãn. Nhờ đó, anh luôn hoạt động một cách rất năng nổ và được đánh giá cao bởi khả năng đeo bám quyết liệt, tranh chấp tay đôi. Tiền vệ này còn nổi bật bởi khả năng thu hồi bóng tốt, hỗ trợ phòng ngự từ xa và khi cần thì anh cũng sẵn sàng toả sáng để giúp đội nhà vượt khó. Huỳnh Tấn Tài còn mang trong mình tinh thần thi đấu máu lửa, tận hiến mỗi khi được ra sân.

Huỳnh Tấn Tài từng là cầu thủ trụ cột của CLB Sài Gòn ở mùa giải 2020. Ảnh: Độc Lập.

Chuyển đến Sài Gòn FC từ Long An vào đầu mùa giải 2020, Huỳnh Tấn Tài đã chơi cực hay và trở thành cầu thủ không thể thiếu của đội bóng áo hồng trong 3 mùa giải liên tiếp. Với lối chơi xông xáo, anh chính là mắt xích quan trọng trong lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả của đội bóng áo hồng mỗi khi đối đầu với các đội cửa trên. Còn nhớ thời điểm Sài Gòn FC trải qua chuỗi 11 trận bất bại, Huỳnh Tấn Tài chính là cầu thủ được đánh giá chơi tốt nhất.

Khép lại mùa giải 2022, Sài Gòn FC giải thể vì khó khăn tài chính. Huỳnh Tấn Tài buộc lòng phải theo chân các đồng đội khác tự cứu mình, tức tìm kiếm bến đỗ mới. Anh đã chọn khoác áo tân binh V.League - CLB CAHN theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Trong ngày đặt bút ký với đội bóng ngành Công an, Huỳnh Tấn Tài hồ hơi chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng thi đấu, cống hiến hết mình, sẽ cùng đồng đội giành thứ hạng cao tại V.League 2023 để không phụ lòng NHM cũng như sự kỳ vọng của ban lãnh đạo và các thầy HLV”.

Huỳnh Tấn Tài (giữa) là cầu thủ "máu lửa" và từng gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng cho các đồng nghiệp. Ảnh: Sài Gòn FC.

Huỳnh Tấn Tài và những "vết gợn" trong quá khứ

Trước khi có những bước tiến vượt bậc trong màu áo Sài Gòn FC, Huỳnh Tấn Tài cũng từng được nhiều người biết đến với những tai tiếng trên sân cỏ. Kể từ khi được thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, anh đã không ít lần trở thành tâm điểm với những pha "đá láo", "bạo lực" trên sân cỏ.

Ở giải U21 quốc gia 2015, Huỳnh Tấn Tài có hành vi không đẹp khi lăng mạ trọng tài chính trong trận đấu giữa U21 Long An và U21 An Giang khiến anh bị treo giò 3 trận và phạt tiền 3 triệu đồng. Đến vòng 7 V.League 2016, Huỳnh Tấn Tài (chơi cho Long An) tiếp tục có hành động "xấu chơi" khi đạp thẳng vào người trung vệ Đình Trọng (lúc này đang khoác áo CLB Sài Gòn FC) và bị VFF treo giò 3 trận, phạt tiền 5 triệu đồng cùng án phạt nội bộ từ CLB. Cũng trong năm 2016, tiền vệ này đã có pha bóng tác động từ phía sau khiến Osmar của HAGL gặp chấn thương nặng, bị gãy chân. Đến mùa giải 2018, anh lại tiếp tục khiến đồng nghiệp gặp chấn thương nghiêm trọng khi có pha vào bóng khiến Dương Văn Hào (CLB Viettel) phải rời sân bằng xe cứu thương. Cầu thủ của CLB Viettel bị gãy xương chày, buộc phải phẫu thuật và mất đến gần 3 năm mới có thể trở lại sân cỏ.

Dù vấp phải nhiều tai tiếng trong quá khứ, nhưng sau tất cả, Huỳnh Tấn Tài đã thay đổi và nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân. Trước đây, tiền vệ sinh năm 1994 từng rất nhiều lần được khoác áo ĐTQG Việt Nam ở các cấp độ U19, U21 và U23. Đặc biệt, anh còn được xem là trò cưng của HLV Toshiya Miura khi vị chiến lược gia người Nhật Bản còn dẫn dắt ĐT Việt Nam.