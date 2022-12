Cựu trung vệ U23 Việt Nam "đào thoát" khỏi CLB Bình Định

Những ngày qua, không ít người hâm mộ bóng đá Bình Định lo ngại CLB sẽ lâm vào tình cảnh xấu nhất là giải thể như Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC. Lý do bởi theo công văn do Giám đốc công ty cổ phần Bình Định Sport - đơn vị quản lý bóng đá Bình Định, ông Nguyễn Hữu Sang ký, khoản nợ hiện hữu của CLB này lên tới 38,5 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng nợ tiền thưởng các cầu thủ.

Ngoài ra, văn bản từ phía công ty cổ phần Bình Định Sport cũng đề nghị địa phương trích ngân sách hoặc kêu gọi hỗ trợ cho CLB bóng đá Bình Định 15 tỷ đồng, tiền thưởng cho toàn đội, cũng như giúp cho đội bóng đất võ có thêm nhà tài trợ mới, góp 50% kinh phí hoạt động của CLB kể từ mùa giải năm sau.

Trung vệ Lê Ngọc Bảo trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Rất may là ngay sau đó, phía nhà tài trợ đã lên tiếng trấn an tất cả khi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ đội bóng ở mùa giải 2023: "Do đó, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung, dù đối mặt với nhiều thách thức, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì nguồn kinh phí cho đội bóng, đảm bảo thu nhập cho các cầu thủ và ban huấn luyện, giúp đội bóng an tâm cống hiến xuyên suốt mùa giải V.League 2023.

Với tư cách là nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá TopenLand Bình Định, TopenLand và các nhà tài trợ khác khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tài trợ theo đúng cam kết. Chúng tôi tin rằng, CLB bóng đá TopenLand Bình Định sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, đạt thành tích cao, đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ".

Mặc dù nhà tài trợ đã cam kết, nhưng không ít ngôi sao của CLB Bình Định vẫn cảm thất bất an về tương lai, đặc biệt liên quan đến các khoản thu nhập. Thực tế thời gian qua, quá trình chuẩn bị lực lượng của đội bóng đất Võ cũng không diễn ra rầm rộ như đầu mùa trước. Đến lúc này, họ mới chỉ mang về một vài cái tên đáng chú ý như Cao Văn Triền, Nguyễn Công Thành hay Victor Lê.

Về ngoại binh, Bình Định đang cố gắng đàm phán với Nik Omladic, đồng thời đành lắc đầu với Rimario và Moses, khi những cầu thủ này đòi lương quá cao.

Theo chiều ngược lại, đội bóng đất Võ đã chia tay hàng loạt nhân tố ở mùa vừa qua, bao gồm Đặng Văn Trâm, Vũ Viết Triều, Vũ Hữu Quý, Lê Tiến Anh, Nguyễn Huỳnh Hữu An, Trần Văn Trung và bộ ba ngoại binh Rafaelson Bezerra Fernandes, Hendrio Araujo Dasilva và Jermie Dwayne Lynch - nhữngngười đã có một mùa giải không hề tồi.

Mới nhất, Bình Định chia tay tiếp Lê Ngọc Bảo. Nói đúng hơn, cựu trung vệ U23 Việt Nam này đã quyết định rời đất Võ vì không có nhiều cơ hội ra sân và cũng nhận thấy những khó khăn về tài chính trong thời gian tới của đội bóng.

Lê Ngọc Bảo sinh năm 1998 và là sản phẩm của lò đào tạo PVF. Anh từng có thời gian khoác áo Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và Phố Hiến trước khi chuyển tới đầu quân cho Bình Định vào cuối năm 2021.

Với lối chơi quyết liệt cùng khả năng đọc tình huống tốt, trung vệ gốc Phú Yên cũng từng một thời lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo và được gọi lên ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games năm 2019. Anh đã góp công sức không nhỏ vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30 trên đất Philippines. Đáng tiếc là do gặp chấn thương đứt dây chằng gối nên Ngọc Bảo đã phải nghỉ thi đấu gần như cả năm 2021.

Gia nhập Bình Định, tưởng như Lê Ngọc Bảo sẽ có đất dụng võ khi HLV Nguyễn Đức Thắng từng đánh giá rất cao trung vệ cao 1m77 này. Thế nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Lê Ngọc Bảo chỉ đóng vai trò "kép phụ", chỉ ra sân có 9 trận và 4 trong số đó là vào sân từ ghế dự bị. Không muốn mài đũng quần thêm nữa, Lê Ngọc Bảo đã quyết định ra đi và bến đỗ tiếp theo mà anh lựa chọn là tân binh V.League - CLB CAHN.

Lê Ngọc Bảo rất hy vọng, ở đội bóng mới và có ít cạnh tranh hơn Bình Định ở vị trí trung vệ, anh sẽ có nhiều cơ hội chen chân vào đội hình chính và sớm tìm lại phong độ tốt nhất của mình.