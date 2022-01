Chuyên gia dự báo: Từ nay đến Tết 2022, miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh, xảy ra rét đậm diện rộng

Chuyên gia dự báo nhận định tình hình không khí lạnh đầu năm 2022

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: "Ngoài đợt gió mùa Đông Bắc trong ngày 17/1; miền Bắc sau đó được tăng cường thêm gió mùa đông bắc trong ngày 20/1 nên trên khu vực có mưa; riêng trong các ngày 15-18/1, có khả năng chịu tác động kết hợp của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hội tụ gió trên cao nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Cụ thể, miền Bắc trong những ngày kế tiếp sẽ duy trì ngưỡng nhiệt trời rét; vùng núi có nơi rét đậm; riêng các ngày 17-18/1 vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên từ ngày 18-21/1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính ở khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

"Xa hơn nữa khoảng thời gian trước Tết, giai đoạn từ ngày 23/1 trở đi miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiều khả năng từ khoảng ngày 24-25/1 trở đi miền Bắc sẽ xảy ra rét đậm diện rộng, ở thủ đô Hà Nội từ ngày 25-30/1 tức là những ngày trước Tết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 15 độ C; Những ngày sau Tết cũng là tháng 2/2022 miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và trời rét kéo dài", ông Hưởng chia sẻ.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân Việt, ông Hưởng nhấn mạnh, với tác động của không khí lạnh gây rét ở miền Bắc thì khi ảnh hưởng đến miền Trung nó sẽ tạo ra những cơn mưa rào và dông ở miền Trung, vì thế khả năng những ngày trước Tết miền Trung vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng xảy ra mưa, mưa rào, phía Bắc trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn mùa khô nên thời tiết trước, trong và sau Tết sẽ là những ngày nắng ráo, có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ ở khu vực miền Đông và TP.HCM.

Còn theo cập nhật cách đây ít phút của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia về tin gió mùa đông bắc và rét mới nhất thì, hiện nay (15/01), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng đêm mai (16/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, ngày 17/01 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm mai (16/01) đến ngày 17/01, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Từ ngày 17/01, ở Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Từ gần sáng ngày 17/01, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ đêm 17/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 16/01 đến ngày 17/01, có lúc có mưa rào và dông. Từ ngày 17/01, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ. Tin tiếp theo phát lúc 03h30 ngày 16/01.