Chuyên gia khí tượng lí giải vì sao tâm mưa lớn là ở Quảng Ninh, Hải Phòng và mưa lớn kéo dài đến khi nào?

Mưa lớn khắp miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, vì thế từ đêm qua tới giờ ở miền Bắc đã xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Trong đó khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng ngoài tác động của rãnh thấp, vùng xoáy thấp còn có thêm ảnh hưởng của cả đới gió Đông Nam của khối không khí biển lấn từ phía Đông vào, tổ hợp rãnh thấp, xoáy thấp và gió Đông Nam khiến cho khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng đã xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa từ 19h tối 08/6 tới 12 giờ ngày 09/6 phổ biến từ 100-300mm, một số nơi trên 300mm như Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh 319mm; Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh 305mm,…

Mưa lớn ở miền Bắc còn kéo dài đến hết sáng mai (10/6).

TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai (10/6) rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần, nhưng đới gió Đông Nam mang theo lượng ẩm cao từ Vịnh Bắc Bộ vào thì vẫn còn hoạt động, dự báo từ chiều tối ngày 9/6 đến sáng 10/6 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm; riêng khu vực Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều ngày 10/6, tổ hợp hình thế gây mưa là rãnh áp thấp qua Bắc Bộ và hội tụ gió lên đến mực 5000m suy yếu dần nên mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và khu Đông Bắc có khả năng giảm dần.

Khu vực phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngập sâu. Ô tô của lực lượng CSGT cũng bị ngập gần tới kính xe. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Trong mưa lớn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Diễn biến mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ

Ngày hôm nay (09/6), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 09/6 có nơi trên 100mm như: Ẳng Nưa (Điện Biên) 118.2mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 117.4mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 257.6mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 196.7mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ chiều tối 09/6 đến sáng 10/6, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 09/6, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Đông Bắc Bắc Bộ Từ 16h/09/6-10h/10/6 50-100, có nơi trên 200 Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa Từ 16h/09/6-10h/10/6 30-60, có nơi trên 120

Cảnh báo: từ chiều 10/6, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Cảnh báo c ấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 08/06 đến 14 giờ ngày 09/06), các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ẳng Cang 2 145,2 mm, Ẳng Nưa 140 mm (Điện Biên); Đứa Mòn 106,8 mm (Sơn La); Đồng Tâm 128 mm, Đoàn Kết 104 mm (Hòa Bình); Y Can 151,6 mm, Cổ Phúc 136,4 mm (Yên Bái); Ngam La 2 170 mm, Phương Giao 115 mm (Thái Nguyên); Yên Lạc 2 128,4 mm, Minh Thanh 118,2 mm (Cao Bằng); Quyết Thắng 114,9 mm (Lạng Sơn); Phình Hồ 344 mm, Quảng Hà 325,1 mm (Quảng Ninh);...

Lực lượng chức năng phá dỡ dải phân cách Quốc lộ 18 (đoạn phường Yên Thanh) để khơi thông dòng chảy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện gồm:

Danh sách các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương

Ngày 9/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/6 đến sáng 10/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc (Ảnh: TTXVN)

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).



Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại (một số tài liệu tham khảo đã được Ban Chỉ đạo xây dựng và đăng tải trên website:phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).