Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo TƯ về PCTT, các chuyên gia đều lo lắng nhận định, cơn bão số 9 đang tiến rất nhanh vào bờ với cường độ cực mạnh, thậm chí có thể gọi là “cuồng phong”. Do ảnh hưởng của bão số 9, từ đêm nay đến 29/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu mùa, đêm nay nhiều tỉnh miền Trung mưa to