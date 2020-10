Bão số 9: Phú Yên ra lệnh cấm biển, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo lệnh trên, Chủ tịch UBND các địa phương ven biển là huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và TP.Tuy Hòa khẩn cấp thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển; thời gian bắt đầu cấm biển từ 9h ngày 27/10/2020.



Ngư dân xã Xuân Hòa, TX.Sông Cầu (Phú Yên) di dời tài sản tránh bão (ảnh: H.P)



Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở NNNPTNT, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Phú Yên phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân (chủ phương tiện tàu thuyền) hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch đánh bắt, sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Chính quyền thị xã Sông Cầu (Phú Yên) kêu gọi tàu thuyền vào bờ, neo đậu an toàn (ảnh: H.P)

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh này có 163 tàu cá với 962 lao động đang hoạt động ở vùng biển giữa biển Đông và đông nam quần đảo Trường Sa, 124 tàu cá với 570 lao động đang hoạt động gần bờ ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận.

Tất cả tàu cá hoạt động trên biển đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến của bão số 9 để chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, thường xuyên liên lạc về gia đình và bộ đội biên phòng.

Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với việc ra công điện ứng phó khẩn cấp bão số 9, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tại các vùng xung yếu. Chính quyền Phú Yên cũng đã ban hành lệnh tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cấp thiết, không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chổng bão, mưa lũ sau bão cho đến khi bão tan.



Người dân Phú Yên giằng chống nhà cửa trước khi bão số 9 vào đất liền (ảnh: H.P)

Yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường kêu gọi nhân dân triển khai ngay các biện pháp chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra; sẵn sàng các phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão. Thời gian hoàn thành trước 18h ngày 27/10.