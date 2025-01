Ukraine đã dừng vận chuyển khí đốt từ Nga. Ảnh: Strana.

Phát biểu trên kênh YouTube The Duran, Merkouris cho biết, cho đến gần đây, EU đã mua khí đốt của Nga để cung cấp cho Ukraine, và nước này có thể bơm ra khỏi đường ống lượng nhiên liệu mà EU đã thanh toán.

"Vì khí đốt không còn được cung cấp qua đường ống từ Nga nên họ (người Ukraina) không thể tiếp nhận những gì không có ở đó. Điều này thực sự sẽ khiến họ rơi vào tình thế rất khó khăn" - ông Merkouris nói.

Nhà phân tích này cũng bày tỏ nghi ngờ về việc EU sẽ cung cấp khí hóa lỏng cho Kiev. Điều này không chỉ do giá cao mà còn do hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine không phù hợp để vận chuyển khí hóa lỏng.

Hôm thứ Tư, Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt thông qua Ukraine do thỏa thuận với NJSC Naftogaz của Ukraine đã hết hạn.

Công ty cho biết, phía Nga đã bị tước bỏ cơ hội kỹ thuật và pháp lý để cung cấp khí đốt quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine từ ngày 1/1/2025 do Kiev liên tục từ chối gia hạn thỏa thuận này.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói rằng việc dừng vận chuyển khí đốt của Nga sẽ không ảnh hưởng đến người Ukraine.

Galushchenko cho biết: "Khí đốt và nhiệt sẽ được cung cấp ổn định đến mọi nhà.

Theo hãng tin Strana của Ukraine, về mặt hình thức thì điều này là đúng. Kể từ năm 2023, Ukraine đã không phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt, vốn từ năm 2015 đã được cung cấp chính thức từ châu Âu, nhưng trên thực tế, đó là sự lựa chọn khí đốt quá cảnh của Nga, được ghi nhận là mua hàng ở các nước EU.

Việc loại bỏ sự phụ thuộc vào nhập khẩu vào năm 2023 xảy ra do mức tiêu thụ khí đốt giảm do chiến tranh, cả do các doanh nghiệp công nghiệp ở các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga và do mức tiêu thụ ở Ukraine giảm. Nhưng đồng thời, hầu hết tất cả các mỏ khí đốt vẫn nằm trong lãnh thổ được kiểm soát. Kết quả là, chúng bao gồm sự suy giảm tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, có một số điều có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Thứ nhất, thuế vận chuyển khí đốt đối với người tiêu dùng trong nước đã tăng gấp 4 lần để bù đắp một phần cho việc mất thu nhập từ phí vận chuyển khí đốt của Nga.

Thứ hai, các cuộc tấn công vào hệ thống vận chuyển khí đốt và cơ sở hạ tầng khí đốt khác có thể trở nên thường xuyên hơn, như truyền thông phương Tây dự đoán. Và điều nguy hiểm hơn nữa là các cuộc tấn công có thể được thực hiện vào các mỏ khí đốt (trước đây, việc Nga tấn công chúng là vô nghĩa, vì Ukraine sẽ ngay lập tức bù đắp sự thiếu hụt thông qua khí đốt quá cảnh).

Hơn nữa, các mỏ lớn nhất nằm tương đối gần tiền tuyến - ở khu vực Kharkov và Poltava. Nếu chúng bị tấn công và vô hiệu hóa, điều này sẽ tạo ra thâm hụt trên thị trường nội địa, vốn sẽ phải được bù đắp bằng hàng nhập khẩu đắt tiền, điều này sẽ làm tình hình tài chính trong lĩnh vực khí đốt trở nên tồi tệ hơn và đặt ra vấn đề tăng thuế đối với người dân.

Và việc hệ thống vận chuyển khí đốt bị phá hủy, nếu bị tấn công, nhìn chung sẽ đặt ra câu hỏi về sự ổn định của nguồn cung cấp cho người tiêu dùng.

Thứ ba , việc ngừng vận chuyển đã làm nổi bật một vấn đề lớn hơn, tuy nhiên, ngày nay vẫn chưa nảy sinh: do chiến tranh với Nga và sự sụt giảm nhanh chóng trong thương mại giữa Nga và EU, Ukraine, theo quan điểm của thế giới. nền kinh tế đang trở thành tình trạng bế tắc về hậu cần toàn cầu, mất đi tiềm năng vận chuyển. Tất nhiên, nó không bị mất hoàn toàn (vẫn có các lựa chọn cho các luồng vận chuyển quá cảnh giữa EU và các quốc gia Transcaucasia qua các cảng Ukraine và Biển Đen), nhưng rõ ràng đây không phải là khối lượng trước đây đã đi qua Ukraine giữa Châu Âu, Nga và các nước Á-Âu khác và Ukraine kiếm được rất nhiều tiền từ đó.