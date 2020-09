Chuyên gia Việt: "HAGL đá sân khách kém, trụ lại top 8 cũng vất vả"

Cuộc đối đầu giữa SLNA và HAGL là một trong những trận đấu rất đáng chú ý ở vòng 12 V.League 2020. Trước khi bóng đá bị hoãn lần 2 vì Covid-19, SLNA là một trong những đội bóng có phong độ tệ nhất với chuỗi 6 trận không thắng (5 thua, 1 hòa). Trong khi đó HAGL cũng chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại với 2 trận giao hữu toàn thua trước Quảng Nam.

HAGL có phong độ không tốt trên sân khách

Về trận đấu trên sân Vinh, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định: "Tôi nghĩ rất khó cho đội khách. HAGL những năm gần đây khi đá sân khách vất vả lắm. Đội bóng của họ cũng đang có những vấn đề chưa ổn lắm về nhân sự. Họ ở dạng trung bình thôi. Nếu họ trụ lại top 8 thì cũng sẽ rất vất vả. Mấy cầu thủ từng lên tuyển của SLNA bình phục chấn thương thì họ sẽ đá rất tốt. Tôi nghiêng về khả năng SLNA thắng hơn".

Anh Đức là sự bổ sung lực lượng cho HAGL

Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý, đó là cuộc chạm trán giữa Thanh Hóa và HL Hà Tĩnh. Thanh Hóa vừa chia tay HLV Nguyễn Thành Công sau hơn 3 tháng gắn bó, tuy nhiên lý do lại không phải vì chuyên môn của HLV này. Nguyên nhân là do bầu Đệ đã gửi 1 công văn hết sức vô lý, can thiệp vào công việc của HLV trưởng khiến HLV Thành Công buộc phải xin từ chức.

"Tôi nghĩ khó cho chủ nhà. Thanh Hóa đang có những khủng hoảng rất lớn. Điều này là về vấn đề chuyên môn. Một chủ tịch không hiểu gì về chuyên môn, còn HLV lại quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ không có nhiều lợi thế. Trong khi đó HLV Phạm Minh Đức giúp Hà Tĩnh chơi rất ổn định, tốt.

Tôi nghĩ trận này khả năng Thanh Hóa không có điểm dù trên sân nhà khá cao. Còn Hà Tĩnh thì ít nhất cũng có được một trận hòa", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định về cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa.

Bảng xếp hạng sau 11 vòng

Hà Tĩnh hiện đứng thứ 10 trên BXH, kém Thanh Hóa 2 hạng và 2 điểm. Với phong độ hiện tại, Hà Tĩnh là đội bóng được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội bét bảng Quảng Nam, hay trận Viettel tiếp đón Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy cũng rất đáng chú ý.