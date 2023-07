Chuyện nguyên Thứ trưởng Bộ Công an một lòng kiên trung và 11 năm đấu tranh vì danh dự (kỳ 1)

Trong quá trình công tác ông Nguyễn Tài từng đảm đương các chức vụ như: Trưởng Văn phòng Công an Khu XI (1946), Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ty Công an Hà Nội (1947), phó Giám đốc, quyền Giám đốc Công an, Ủy viên Đặc khu ủy Hà Nội (1948),phó Văn phòng rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị (1955) Bộ Công an ,Ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (1964),Trưởng Ban An ninh Khu Sài Gòn – Gia Định (1965), Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ,Trưởng ban An ninh thành phố Sài Gòn-Gia Định ngay sau ngày giải phóng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ- nay gọi là Bộ Công an (1976 - 1981), phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước(1981-1984),Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (1985-1989),Đại biểu Quốc hội, phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa VIII.

Ông từng nhận những phần thưởng cao quý như: Anh hùng LLVTND, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Hồ Chí Minh và các Huân chương cao quý khác.