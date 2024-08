Chuyện tâm tình “nước Huế” từ tác phẩm Trước nhà có cây hoàng mai

Chuyện tâm tình "nước Huế"

Nhân dịp tái bản tập ghi chép Trước nhà có cây hoàng mai - Những ghi chép về Huế - xứ sở phong rêu kiêu sa của tác giả Minh Tự, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi giao lưu với tác giả và dịch giả để cùng trò chuyện tâm tình về "nước Huế" - một xứ sở mà khi vừa đặt chân đến, ta cứ ngỡ như lạc vào cổ tích, lại vừa quen như đã gặp từ thuở nào.

Tác giả Minh Tự chia sẻ về tác phẩm Trước nhà có cây hoàng mai. Ảnh: Lê Giang

36 bài viết trong Trước nhà có cây hoàng mai được tác giả tuyển chọn kỹ lưỡng, có chỉnh sửa, bổ sung thêm bài mới cùng nhiều hình ảnh về khung cảnh, văn hoá và con người xứ Huế.

Huế, đã quá quen thân với bao người, nhưng Huế trong Trước nhà có cây hoàng mai vẫn lạ lẫm như thể mới phát hiện ra. Người đọc được biết đến rất nhiều nhân vật có thật của Huế, từ các o, các mệ hay người con gái xứ Huế ngọt ngào, các nghệ nhân hoa cảnh mê chơi hoàng mai, đến những ông giáo mê sách, nhịn ăn để mua đồ cổ, bác sĩ soạn "Từ điển tiếng Huế"; có những người nay đã "về miền mây trắng", nhưng người Huế vẫn còn nhắc mãi tên tuổi của họ.

Lần tái bản này, có thêm bản tiếng Anh Ochna in the front yard - Fascinating stories about Huế - an ancient, poetic and glamorous land, được du khách quốc tế và người Việt ở nước ngoài đón nhận nồng nhiệt, như một món quà đậm đà hương sắc quê nhà.

Trước nhà có cây hoàng mai - Ochna in the front yard sẽ là người bạn đồng hành của độc giả khi đặt chân đến vùng đất mà "ngay từ khi tạo hóa sinh ra thì nắng cũng đã khác nắng, mưa không giống mưa, hình sông thế núi, cây cối chim muông, cách ăn, nết ở của con người cũng mang nét riêng biệt. Người ta gọi đó là lối sống của người Huế, nói vắn tắt là "lối Huế".

Cũng là hoa mai vàng, nhưng cây hoàng mai trước nhà của người Huế lại mang một triết lý khác biệt. Dẫu thời cuộc có biến động thế nào, người Huế vẫn giữ cốt cách của mình.

Buổi giao lưu, trò chuyện Lãng du xứ Huế thu hút đông đảo những người con xứ Huế để cùng tâm tình trò chuyện về "nước Huế". Ảnh: Lê Giang

Trước nhà có cây hoàng mai - Ochna in the front yard là câu chuyện kể về vùng đất mà "ngay từ khi tạo hóa sinh ra thì nắng cũng đã khác nắng, mưa không giống mưa, hình sông thế núi, cây cối chim muông, cách ăn, nết ở của con người… cũng mang nét riêng biệt".

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, bom đạn có thể tàn phá các di tích, nhưng hồn cốt Huế vẫn vậy, vẫn mỉm cười như gốc hoàng mai vào độ ra hoa kiêu sa không suy chuyển khí chất. Đó là khí chất cao quý của nước Việt Á Đông khi xưa còn sót lại, và hiện lên sống động trong từng trang viết của nhà báo Minh Tự: chân thực, thuần phác mà thanh nhã.