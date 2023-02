City Auto (CTF) vay nợ phình to lên 1.310 tỷ đồng, chiếm 80% nguồn vốn

Cổ phiếu ngành cơ bản đứng vững trong năm 2022, vượt 35% so với kết quả của VN Index. VEA chiếm 90% vốn hóa thị trường của ngành và giá cổ phiếu vẫn ổn định trong năm 2022. Diễn biến tích cực nhất ghi nhận tại City Auto (CTF), với giá cổ phiếu tăng 56% do nhu cầu cao đối với dòng xe Ford. Cổ phiếu HAX kết thúc năm với mức giảm 34% do thị trường dự báo lợi nhuận của công ty đã đạt đỉnh trong năm 2022.