CLB Bắc Ninh chiêu mộ thủ môn từng quay lưng bắt penalty

Sau một quãng thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch, CLB Bắc Ninh chuẩn bị được ra mắt. Được biết, CLB Bắc Ninh sẽ bắt đầu thi đấu ở giải hạng Nhì mùa giải 2024. Tham vọng của lãnh đạo đội bóng này là sớm giành vé lên chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia và xa hơn là V.League.

Thủ môn Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Để hiện thực hoá tham vọng, Ban lãnh đạo CLB Bắc Ninh đã không ngại chi đậm để mời về HLV Ngô Quang Trường cùng nhiều ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam cũng như các tài năng trẻ của các lò đào tạo có tiếng, có thể kể ra Nguyễn Quang Tình, Đào Duy Khánh, Đào Nhật Minh, Âu Văn Hoàn, Lê Sỹ Minh, Nguyễn Ngọc Thắng, Vũ Hoàng Trà, Đỗ Xuân Đức, Phan Thế Hưng, Trần Đức Trung hay Vũ Xuân Tín...

Mới nhất, đến lượt Nguyễn Minh Nhựt gia nhập đội bóng xứ Kinh Bắc. Theo đó, thủ thành 37 tuổi này sẽ về dưới trướng HLV Ngô Quang Trường bằng bản hợp đồng ngắn hạn và thi đấu ở giải Hạng Nhì Quốc gia 2024.

Nguyễn Minh Nhựt sinh năm 1986 tại An Giang và có nhiều kinh nghiệm thi đấu khi từng khoác áo nhiều đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Anh từng kinh qua các đội bóng khác nhau như Xuân Thành Sài Gòn, Hùng Vương An Giang, Long An FC, HAGL, XSKT Cần Thơ, Nam Định FC, Hải Phòng FC và Gia Định FC. Ngoài ra trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Minh Nhựt cũng từng được gọi lên ĐT U23 Việt Nam.

Hành động bắt penalty phản cảm của Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: VNE.

Nguyễn Minh Nhựt và pha bắt penalty phản cảm

Thực tế, mỗi khi nhắc tới cái tên Nguyễn Minh Nhựt, NHM V.League sẽ lập tức nhớ tới hình ảnh một thủ môn từng có hành động phản cảm trên sân bóng và bị VFF phạt nặng. Cụ thể, tại vòng 7 V.League 2017, trong trận Long An gặp CLB TP.HCM, để phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho CLB TP.HCM hưởng phạt đền, các cầu thủ Long An không chịu thi đấu, riêng thủ môn Nguyễn Minh Nhựt chọn cách quay lưng về phía quả phạt đền do Victor bên phía CLB TP.HCM thực hiện.

Đây là một trong những sự cố hy hữu nhất của bóng đá thế giới. Sau "trò hề" này, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra hàng loạt án phạt. Trong đó, chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và HLV của đội bóng này Ngô Quang Sang bị cấm tham gia các hoạt đồng bóng đá trong 3 năm. Còn thủ môn Nguyễn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh bị cấm hành nghề 2 năm.

Sau khi được VFF xoá án vào tháng 3/2018, Nguyễn Minh Nhựt tái xuất và khoác áo những Nam Định, Hải Phòng rồi Quảng Nam nhưng chỉ đóng vai trò dự bị. Số lần anh ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, với một đội bóng non trẻ như CLB Bắc Ninh và lại bắt đầu từ giải Hạng Nhì Quốc gia, kinh nghiệm của Nguyễn Minh Nhựt vẫn là điều vô cùng quý giá.