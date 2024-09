CLB Bình Định bất ngờ thanh lý trung vệ Colombia cao 2m

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024, CLB Bình Định "chảy máu lực lương" nghiêm trọng khi có tới gần 20 gương mặt rời đi, trong đó có những cái tên nổi bật như Đặng Văn Lâm, Marlon Rangel, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Trần Đình Trọng, Adriano Schmidt, Alan, Đỗ Văn Thuận, Phạm Văn Thành, Hà Đức Chinh hay Leo Artur... điều này khiến HLV Bùi Đoàn Quang Huy gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2024/2025.

CLB Bình Định buộc phải thanh lý hợp đồng sớm với Luis Salazar. Ảnh: Bình Định FC.

Để có chủ quân số cho mùa giải mới, Ban huấn luyện CLB Bình Định đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Vì những vấn đề liên quan đến tài chính nên họ không thể chiêu mộ các "sao số", thay vào đó đành hài lòng với các gương mặt trẻ có tiềm năng hoặc một vài cựu binh dày dạn của V.League.

Về ngoại binh, ban đầu CLB Bình Định chốt 3 ngoại binh, gồm Luis Salazar (Colombia), Argolo Morbeck Gabriel (Brazil) và Alisson Alves Farias (Brazil).

Argolo Morbeck Gabriel 1997, cao 1m85 thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Mùa trước anh chơi bóng tại giải Série C (Brazil) cho CLB Esporte Clube São José. Gabriel ra sân 12 trận và ghi được 2 bàn. Trong quãng thời gian 5 năm trở lại đây, Gabriel chủ yếu thi đấu tại quê nhà Brazil. Trước đó trong giai đoạn 2017-2018, tân binh CLB Bình Định từng chơi bóng tại Nhật Bản cho các đội bóng như Roasso Kumamoto, Júbilo Iwata hay SC Sagamihara.

Alisson Alves Farias sinh năm 1996 tại Brazil. Anh có thể thi đấu ở các vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh nhưng vị trí ưa thích của Alisson Farias là đá tiền vệ trái. Alisson Farias trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Internacional danh tiếng và đã có cơ hội thi đấu cho đội 1 trước khi được đem cho mượn ở các CLB Estoril, Criciúma hay Brasil de Pelotas.

Tân binh Léonardo David Do Espirito Santo của CLB Bình Định.

Internacional chính là đội bóng cũ của thủ môn Liverpool hiện tại, Alisson Ramses Becker. Đáng chú ý Alisson Farias cũng từng có thời gian là đồng đội với Alisson Becker khi thủ thành sinh năm 1992 còn chơi bóng tại quê nhà Brazil.

Về Luis Salazar, trung vệ này đến từ Colombia, có chiều cao lên tới 2m. Trước khi cập bến CLB Bình Định, Luis Salazar đã trải qua nhiều giải đấu ở quê nhà và sau đó là Brazil và Argentina. CLB gần nhất Salazar khoác áo America FC thi đấu ở giải hạng 4 Brazil (Serie D).

Tại giải giao hữu đang diễn ra ở sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), Salazar với chiều cao vượt trội đã tạo nên ấn tượng tốt và điều đó giúp anh chính thức được CLB Bình Định chốt cho V.League 2024/2025.

Thế nhưng ngay sau đó, Luis Salazar lại dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chẳng đặng đừng, CLB Bình Định phải thanh lý sớm hợp đồng với trung vệ người Colombia này. Mới đây, họ đã chiêu mộ Léonardo David Do Espirito Santo (Leo) để thay thế. Léonardo David Do Espirito Santo năm nay mới 21 tuổi, đến từ Brazil và có chiều cao 1m91. Ở trận Bình Định thua Hà Nội FC 0-1 mới đây, Argolo Morbeck Gabriel và Alisson Alves Farias đã ra sân ngay từ đầu, còn Léonardo David Do Espirito Santo vào sân từ ghế dự bị.