CLB CAHN đón tân binh thứ 24 - "Công thần" HAGL

Tại lễ xuất quân, CLB CAHN đã giới thiệu đội hình sẽ thi đấu tại V.League 2023. Trong số các tân binh vừa cập bến sân Hàng Đẫy, có 3 tuyển thủ đang cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 là Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và Phan Văn Đức. Vũ Văn Thanh chính là cái tên mới nhất gia nhập đội bóng ngành Công an và cũng là tân binh thứ 24 của tân binh V.League này.

Vũ Văn Thanh đã gia nhập CLB CAHN.

Vũ Văn Thanh trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL. Tính cả 7 năm khoác áo đội trẻ và 8 năm lên chơi cho đội 1, hậu vệ người Hải Dương đã có 15 năm gắn bó với phố Núi. Vậy nên, việc anh dứt áo ra đi theo dạng hết hợp đồng mang tới nhiều tiếc nuối cho NHM.

Theo danh sách đăng ký số áo tại V.League 2023, CLB CAHN có 35 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn, 14 hậu vệ, 13 tiền vệ và 4 tiền đạo. Trong số này, 11 cầu thủ khoác áo CLB CAND vô địch hạng Nhất 2022 được giữ lại, đồng thời bổ sung 24 cầu thủ chất lượng đến từ nhiều đội bóng trong và ngoài nước. Trong đó, đáng chú ý với những tuyển thủ quốc gia như Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và một số cầu thủ tiêu biểu: Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Xuân Nam... Bên cạnh đó, CLB CAHN cũng có sự xuất hiện của 3 ngoại binh chất lượng,gồm Juvhel Tsoumou (Congo), Elton Monteiro (Bồ Đào Nha) và Dejan Georgijevic (Serbia).

Vượt M.U, Chelsea mượn thành công Joao Felix

Từ khóa "Here we go" đã được chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu Italia, Romano đăng tải trên trang twitter.

Chelsea đã mượn thành công João Félix.

"João Félix đến Chelsea, chúng ta cùng bắt đầu! Đã đạt được thỏa thuận miệng đầy đủ với điều khoản cho mượn cùng mức phí 11 triệu euro và 100% lương được chi trả bởi Chelsea.

Trước khi rời đi, JF sẽ gia hạn hợp đồng với Atlético đến năm 2027. João sẽ bay tới London trong vài giờ tới để kiểm tra y tế và ký hợp đồng", thông báo được Romano đăng tải trên Twitter.

Arsenal đang ở rất gần Mykhaylo Mudryk

Arsenal đang ở rất gần Mykhaylo Mudryk.

Theo truyền thông Ukraine, Arsenal đang tiến gần đến việc chiêu mộ Mykhaylo Mudryk từ Shakhtar Donetsk. Vướng mắc duy nhất trong thương vụ này là khoản phí trả ngay và biến phí. Arsenal muốn biến phí chiếm 30% tổng giá trị hợp đồng của Mykhaylo Mudryk. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk chỉ muốn con số này chiếm 20%.

Juventus tham gia cuộc đua chiêu mộ Wilfried Zaha

Juventus muốn có chữ ký của Wilfried Zaha.

Theo nguồn tin từ Evening Standard, Juventus đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Wilfried Zaha (Crystal Palace). Ngôi sao người Bờ Biển Ngà cũng là mục tiêu theo đuổi sát sao của Barcelona. Thời điểm hiện tại, Zaha được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngôi sao chạy cánh xuất sắc nhất Premier League.

PSG rời khỏi cuộc đua giành Ounahi

Azzedine Ounahi hết cơ hội khoác áo PSG.

PSG sẽ không chiêu một Azzedine Ounahi. Đội bóng nước Pháp đang theo đuổi một kế hoạch khác dưới thời HLV Luis Campos, đó là tin tưởng những tài năng từ lò đào tạo của mình. PSG đang có kế hoạch tin tưởng Zaire-Emery cho tương lai ở tuyến giữa của đội. Được biết, Azzedine Ounahi có giá chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu euro và hiện cũng nhận được sự quan tâm từ Dortmund và Liverpool.