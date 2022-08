CLB Nam Định lại thua, HLV Nguyễn Văn Sỹ đổ lỗi cho... thời tiết

Vòng 13 V.League 2022, Nam Định có chuyến hành quân tới sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trái ngược với kỳ vọng, Nam Định tiếp tục nối dài sự thất vọng của người hâm mộ bằng trận thua với tỉ số 0-2. Lối chơi của Nam Định tỏ ra thiếu hiệu quả trên hàng công, còn hàng thủ thì mắc nhiều sai lầm.

Nam Định nhận thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đây đã là trận thua thứ 3 của Nam Định trong 5 trận gần nhất. Đội bóng thành Nam cũng chỉ có duy nhất 1 trận thắng ở chuỗi trận này. Những kết quả tệ hại khiến Nam Định vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ với khuôn mặt đầy sự buồn bã đã nêu ra 2 lý do khiến Nam Định phải nhận thất bại, trong đó có thời tiết.



"CLB Nam Định mặc dù đã chơi rất cố gắng song do trời mưa to, sân trơn khiến việc tấn công của các cầu thủ gặp bất lợi. Đặc biệt là sự thiếu vắng của các cầu thủ trụ cột do dính phải chấn thương khiến sức mạnh của toàn đội giảm đi đáng kể".

Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra vui mừng khi đội nhà đã có được 3 điểm. "Sau 3 trận thua liên tiếp vừa qua, tôi phải phá bỏ lỗi chơi cũ. Ở trận đấu này, tôi xây dựng đội bóng có lối chơi thực dụng hơn, chú trọng các vấn đề phòng ngự, phản công và các tình huống cố định. Tôi nghĩ rằng trận đấu này các cầu thủ đã thích nghi được lối chơi mới và thực hiện rất tốt".

Thực tế, trời mưa to cùng sự cố mất điện tại sân đã khiến trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định diễn ra muộn hơn nửa tiếng so với giờ thi đấu chính thức. Dù vậy, đây không phải là lý do bao biện cho màn trình diễn kém cỏi của các cầu thủ Nam Định.



HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng khó có thể giữ ghế của mình khi giai đoạn lượt đi đã khép lại. Thời gian qua, các CĐV Nam Định đã yêu cầu BLĐ đội bóng sa thải HLV Nguyễn Văn Sỹ. Nếu không có sự thay đổi, Nam Định sẽ phải đua trụ hạng ở giai đoạn lượt về.