CLB SLNA, Trưởng đoàn và HLV trưởng U11 chính thức gửi đơn khiếu nại lên VFF

SLNA khiếu nại VFF, nêu những bất cập trong quyết định xử phạt đội U11

Ngày 12/9, CLB SLNA, Trưởng đoàn bóng đá U11, HLV trưởng U11 SLNA đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch VFF, Tổng thư ký VFF và Ban Giải quyết khiếu nại VFF về quyết định số 624/QĐ-LĐBĐVN ngày 9/9/2024 Quyết định về kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An.



Đại diện Công ty Cổ phần thể thao SLNA nêu ý kiến về quyết định kỷ luật của VFF đối với đội U11. Hiện, SLNA và các cá nhân có liên quan đến quyết định kỷ luật đã có đơn khiếu nại gửi đến VFF. Ảnh: C.T

Trong Quyết định xử phạt nêu rõ: "Phạt 10 triệu đồng và cấm đội U11 SLNA tham gia các giải bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. thu hồi danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội SLNA tại giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024.

Trong đơn khiếu nại, CLB SLNA nêu rõ: "Chúng tôi không đồng ý với quyết định này của Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam", đồng thời đưa ra những lý do cụ thể.

CLB SLNA dẫn chứng: Tại Điều 88 về trình tự xử lý kỷ luật tại Quy định về kỷ luật của VFF có nội dung: Ban kỷ luật có quyền hỏi trực tiếp các bên có liên quan đến vụ việc (gồm bên đề nghị, bên bị xem xét kỷ luật và các bên có liên quan khác). Yêu các bên xuất trình và cung cấp những tài liệu cần thiết có liên quan. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, Trưởng Ban Kỷ luật có thể phân công thành viên của Ban điều tra, thu thập thông tin, gặp các bên và những người liên quan để xem xét vụ việc… Ngoài ra, về nguyên tắc, Ban Kỷ luật xử lý hồ vụ việc theo hồ sơ. Bên bị xem xét kỷ luật trình bày ý kiến dưới dạng văn bản tường trình theo yêu cầu của Ban. Trong trường hợp cần thiết, Ban có thể bố trí một buổi nghe đương sự trình bày, các bên liên quan cũng có thể được triệu tập,…

Căn cước công dân ghi rõ ngày sinh của B.V.B là ngày 8/2/2013. Ảnh: C.T

"Tuy nhiên, khi đưa ra Quyết định kỷ luật đội U11 SLNA, Ban Kỷ luật VFF không thông báo, không làm việc với SLNA về vấn đề này, không cho CLB SLNA thực hiện quyền giải trình hay cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến cầu thủ mà đội đang quản lý. Đến thời điểm này, SLNA không nhận được bất cứ thông báo nào của VFF về nội dung kỷ luật đội U11 SLNA; đồng thời chúng tôi cũng chưa từng nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền kết luận việc cầu thủ của đội có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc 2024 đúng hay sai. Chúng tôi không biết Ban Kỷ luật dựa trên căn cứ kết luận nào của Cơ quan công an để đưa ra quyết định đó", nội dung đơn khiếu nại của SLNA nêu rõ.

"Chúng tôi là đơn vị quản lý cầu thủ, dựa trên hồ sơ pháp lý hợp pháp của gia đình cầu thủ cung cấp để đăng ký cho cầu thủ thi đấu. Chúng tôi không có lỗi trong quá trình đào tạo và sử dụng cầu thủ thi đấu khi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý hợp pháp theo đúng quy định của Ban tổ chức. Việc chỉ đánh giá thông qua hồ sơ được Ban tổ chức cung cấp mà không làm việc trực tiếp với đội SLNA để quy kết trách nhiệm cho Đội bóng và đưa ra quyết định kỷ luật đối với đội SLNA và những người liên quan là quyết định nóng vội, không khách quan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của của CLB SLNA.

Giấy khai sinh gia đình cung cấp chứng minh ngày sinh của B.V.B là ngày 8/2/2013. Ảnh: C.T

Trong khi đó, khi tham gia giải đấu đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024, U11 SLNA đã thực hiện đúng quy định nêu trên, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ mà Ban tổ chức quy định, yêu cầu. Và các giấy tờ tài liệu này đều được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, chứng thực đúng theo quy định của pháp luật", trích nội dung đơn khiếu nại của SLNA.

SLNA đề nghị VFF thu hồi quyết định xử phạt đội U11 và các cá nhân liên quan

Ông Nguyễn Quang Thọ, HLV trưởng đội U11 SLNA trình bày: "Trong quá trình dẫn dắt đội bóng U11 SLNA thi đấu tại giải U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024, với tư cách là HLV trưởng, tôi và các cầu thủ đều đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ giải đấu, trong đó có quy định về việc cung cấp hồ sơ đăng ký của từng cầu thủ. Thực tế, sau khi kiểm tra hồ sơ thì Ban Tổ chức giải đấu không có ý kiến gì, chấp nhận danh sách các cầu thủ mà chúng tôi đã đăng ký.

Mẹ cầu thủ B.V.B mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc. Ảnh: C.T

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra giải đấu, sau khi nhận được thông tin nghi vấn về gian lận tuổi ở đội U11 SLNA, CLB SLNA đã chủ động không đăng ký thi đấu tại Vòng chung kết Giải U11 toàn quốc 2024 đối với cầu thủ là em B.V.B (PV). Đồng thời, CLB cũng gửi báo cáo cho Sở Văn hóa và Thể thao, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ vấn đề này. Vụ việc đang trong quá trình xác minh làm rõ thì ngày 9/9/2024, tôi nhận được Quyết định số 626/QĐ-LĐBĐVN ngày 9/9/2024 về việc kỷ luật tôi, huấn luyện viên trưởng đội U11 SLNA do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ giải đấu".

"Quyết định này của Ban Kỷ luật VFF là quá bất ngờ, vì trước đó bản thân tôi, đội bóng cũng như CLB SLNA chưa nhận được bất cứ thông báo nào của VFF về nội dung kỷ luật đội U11 SLNA; đồng thời chúng tôi cũng chưa từng nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền kết luận việc em B.V.B có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc 2024 đúng hay sai. Không những vậy, tôi cũng không được Ban Kỷ luật VFF hỏi hay yêu cầu tường trình về sự việc này mà Ban Kỷ luật VFF lại chỉ căn cứ vào hồ sơ do Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp để rồi vội vàng đưa ra quyết định kỷ luật đối với tôi cũng như Trưởng đoàn và đội bóng U11 SLNA.

Liệu rằng việc ra quyết định kỷ luật này có đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng được thể hiện tại khoản 1 Điều 2 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn hay không?", HLV trưởng U11 SLNA trình bày.

Xác nhận của Phòng Tư pháp UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh về ngày, tháng, năm sinh của B.V.B. Ảnh: C.T

Bên cạnh đó, ông Trần Quang Dũng - Trưởng đoàn đội U11 SLNA cho hay: “Với tư cách là Trưởng đoàn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nơi ăn nghỉ, sinh hoạt và quản lý các hoạt động liên quan đến chuyên môn của các cầu thủ, đội bóng, cá nhân tôi không có chức năng, trách nhiệm để điều tra hồ sơ của cầu thủ, tôi chỉ dựa trên hồ sơ pháp lý hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền để cung cấp theo thực hiện đúng theo quy định của Ban tổ chức.

Do vậy, CLB SLNA, Trưởng đoàn bóng đá, HLV trưởng U11 SLNA kiến nghị xem xét thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 624/QĐ-LĐBĐVN ngày 09/9/2024 Quyết định về việc kỷ luật đội U11 SLNA của Ban Kỷ luật VFF”.