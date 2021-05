CLIP – ẢNH: Dòng người đổ về hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) tham quan, nhiều người vẫn “quên” mang khẩu trang

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2, ngày 1/5 những điểm du lịch, vui chơi ở Hà Tĩnh ngay từ sáng sớm có khá đông người dân tập trung về vui chơi, giải trí, tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày.

Clip: Dòng người đổ về hồ Kẻ Gỗ trong ngày 1/5.

Theo ghi nhận của PV Báo DANVIET.VN tại hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh, hàng nghìn người đã đổ về tham quan, vui chơi. Ngoài các xe nội tỉnh, nhiều đoàn khách đến từ Nghệ An, Thanh Hoá… cũng chọn hồ Kẻ Gỗ là điểm đến trong dịp nghỉ lễ.

Xe khách tham quan đậu kín điểm tham quan. Ảnh: PV

Hồ Kẻ Gỗ nằm giữa trời xanh bao la của núi rừng Hà Tĩnh, mang trong mình một vẻ đẹp thơ mộng và bình yên. Bao quanh hồ là núi rừng xanh mát, không khí trong lành.

Dòng người mỗi lúc một đông đúc, tập trung trên cầu hồ Kẻ Gỗ, nhiều du khách vẫn không đeo khẩu trang. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại TP. Hà Tĩnh), chia sẻ: "Mỗi năm, cứ vào dịp nghỉ lễ lớn, gia đình tôi luôn chọn hồ Kẻ Gỗ là địa điểm để tham quan. Đến đây, tôi có cảm giác thoải mái khi hòa mình vào thiên nhiên tươi mát, yên bình và cùng chiêm ngưỡng khung cảnh non nước hữu tình."

Rất đông người dân tập trung về đây để vui chơi, chụp hình nhưng nhiều người vẫn chủ quan, thiếu ý thức phòng chống dịch, không mang khẩu trang. Ảnh: PV

"Những năm trước, tại khu di tích này còn mở các hoạt động vui chơi như chèo thuyền tham quan đảo giữa hồ nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên ban tổ chức đã huỷ bỏ. Trong lúc tham quan còn nhiều người không đeo khẩu trang trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp"- bà Hồng nói thêm.

Các bạn trẻ dạo chơi, không đeo khẩu trang. Ảnh: PV

So với những năm trước, đợt nghỉ lễ năm nay lượng khách đến hồ Kẻ Gỗ chỉ đạt 40-50 %. Tuy nhiên, nhiều nhóm du khách đến vui chơi, tập trung ăn uống, trong số đó vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Khi tham quan hồ Kẻ Gỗ, nhiều du khách vẫn không quên ghé thăm, dâng hương tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn để tưởng nhớ công ơn của bác.

Du khách không đeo khẩu trang, tạo dáng chụp ảnh: PV

Anh Trần Sơn (trú trại Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho hay: "Năm nay được nghỉ lễ dài ngày nhưng tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, gia đình tôi không đi đâu xa cả. Động viên vợ con, tôi đã lái xe chở cả gia đình đến hồ Kẻ Gỗ tham quan, nghỉ ngơi trong ngày rồi về, luôn nhắc nhở vợ con phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho mình và mọi người xung quanh.

Khách tham quan nhóm lửa nướng đồ ăn. Ảnh: PV

Tôi thấy nhiều người còn chủ quan, lơ là với dịch Covid-19, không đeo khẩu trang, tập trung từng nhóm đông người chụp ảnh, ăn uống…".

Khách tham quan tu tập ăn uống trong khu di tích. Ảnh: PV

Trong dịp lễ này đã có nhiều đoàn khách tham quan đổ về hồ Kẻ Gỗ để nghỉ dưỡng. Tại đây, nhiều du khách mang theo đồ ăn, nước uống, sau khi rời đi đã xả rác bừa bãi, khiến nhiều khu vực tại hồ Kẻ Gỗ trở nên nhếch nhác. Rác thải chủ yếu là túi nilon, các hộp đựng đồ uống dùng một lần, được vứt la liệt khắp nơi.

Biển báo Ban Quản lý Đền thờ Lê Duẩn được cắm nhưng nhiều du khách vẫn không hề để ý thực hiện. Ảnh: PV

Du khách vứt rác bừa bãi. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lưu Như Phương – Thành viên Ban Quản lý Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cho biết: "Năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng phát nên lượng khách đến tham quan, dâng hương Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn không đông như mọi năm, du khách chỉ chiếm 1/3 lượng khách so với các năm trước. Chúng tôi đã cử 10 người kết hợp với Công an xã, huyện để đi theo nhắc nhở du khách mang khẩu trang, đảm bảo trật tự an ninh".