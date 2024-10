Clip: “Bản sao" Lý Tiểu Long múa may, bị Cung Lê cho ăn no đòn Clip: “Bản sao" Lý Tiểu Long múa may, bị Cung Lê cho ăn no đòn

Thời còn thi đấu Tán thủ, Cung Lê đã thể hiện được tài năng võ thuật hơn người của mình. Trận đấu với Jason Yee - người được coi là “Bản sao" Lý Tiểu Long, chứng kiến màn thể hiện vô cùng ấn tượng của võ sĩ người Mỹ gốc Việt.