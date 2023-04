Clip: Công an Thanh Hóa bắt 24 đối tượng từ nơi khác đến cướp giật tại lễ hội du lịch biển Sầm Sơn Clip: Công an Thanh Hóa bắt 24 đối tượng từ nơi khác đến cướp giật tại lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 24 đối tượng cướp giật tại đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) do đối tượng Trịnh Ngọc Quẹo ở Kiên Giang cầm đầu. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là băng nhóm cướp giật tài sản chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

