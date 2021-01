Clip: Hỗn chiến ở Kiên Giang khiến một người thương vong

Hỗn chiến một người thương vong. (Nguồn: MXH)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều tối 8/1, Thanh, Tuấn, Nam và Việt cùng một số đối tượng khác đang trên đường đi từ hướng thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về TP. Rạch Giá. Khi cả nhóm đi đến đoạn Quốc lộ 61 thuộc ấp Sua Đủa, xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thì bị nhóm của T. đuổi theo chặn đầu xe gây hấn do có mâu thuẫn trong công việc làm ăn từ trước. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn bị chém trọng thương nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn T. thì bị Thanh dùng dao chém chết tại chỗ.

Các đối tượng đã bi bắt sau khi hỗn chiến (Từ trái sang là Thanh, Tuấn, Nam và Việt). Ảnh: Người lao động

Nhận được tin báo, đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ. Chỉ sau 1 đêm gây án, ngày 9/1, 4 đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Quá trình khám xét nơi tạm trú của nhóm nghi phạm, cơ quan công an thu giữ thêm hàng chục hung khí nguy hiểm, bao gồm cả súng bắn đạn bi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.