Trước đó, chiều 20/11, trên Hương Lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân giáp với quận Tân Phú) cũng xảy ra vụ việc đạp ngã xe tương tự.

Vào cuộc xác minh công an mời H.M.T (19 tuổi, ở quận Bình Tân) lên làm rõ. Tại trụ sở công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. T. khai chiều 20/11, lái xe máy chở bạn gái đi trên đường ở Q.Bình Tân. Khi đi tới Hương Lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa) thì gặp người đàn ông lái xe máy chở theo thùng hàng. Do người đàn ông chở thùng hàng suýt va quẹt vào xe máy do T cầm lái nên bực tức, tăng ga chạy vượt lên, đạp ngã xe máy của người đàn ông.

Công an quận Bình Tân đã ra quyết định xử phạt T. 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc xâm phạm sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.