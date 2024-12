Mặc cho nữ chủ tiệm tạp hóa kêu la, đối tượng L.V.T.N vẫn hung hãn đấm liên tục vào phần đầu của người này, khiến những ngày qua chị C. choáng váng, sáng nay (19/12) phải ghé khám bệnh ở Bệnh viện quận Tân Phú. Clip: M.X.H





Cảnh sát quận Tân Phú đưa đối tượng L.V.T.N đến tiệm tạp hóa dựng lại hiện trường. Clip: Chinh Hoàng

Đối tượng L.V.T.N (ngụ quận 6) tại hiện trường được dựng lại ở tiệm tạp hóa trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 19/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ nữ chủ tiệm tạp hóa ở đường đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú bị một nam thanh niên xăm trổ vào tiệm hỏi mua dao Thái Lan rồi bất ngờ dùng tay đấm liên tục vào đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã mời đối tượng này lên làm việc.



Đồng thời cảnh sát cũng cho dựng lại hiện trường vụ việc vào trưa cùng ngày. Theo nguồn tin điều tra ban đầu, đối tượng tên L.V.T.N (ngụ quận 6). Về lý do đánh chị C., đối tượng N. trước đó có ngồi nhậu chung với một số người gần tiệm tạp hóa của chị C., cho biết: "Do chị C mắng mình nên tức giận, gây ra hành động thiếu kiểm soát…".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, sự việc xảy ra vào lúc 2h26 phút ngày 16/12, tại trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Chủ quán tạp hóa, chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận) cho biết, chị đang bán hàng thì có hai nam thanh niên tới mua thuốc lá và một con dao Thái Lan. Theo chị, hai người có biểu hiện say xỉn. Chị C. nói chỉ bán thuốc lá, không có bán dao.

Lập tức, một trong hai nam thanh niên xông vào trong nhà đánh vào mặt, đầu chị C. rồi rời đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, người thanh niên xăm trổ đánh thẳng vào mặt, đầu chị C. và văng tục, thách thức. Bức xúc, chị C. liền gọi điện báo công an, nhưng nam thanh niên vừa đánh chị C. liền quay lại, xông vào nhà, tiếp tục đấm liên tục vào đầu, mặt nạn nhân.