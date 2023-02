Clip NÓNG 24h: 2 thanh niên chặn đường, đập phá xe khách trên quốc lộ ở TP.HCM

Hai nam thanh niên chặn đường, đập phá xe khách trên quốc lộ ở TP.HCM

Hai nam thanh niên chặn đường, đập phá xe khách trên quốc lộ ở TP.HCM. Nguồn: Báo Dân trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 17/2, anh N.V.H (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe khách loại 30 chỗ chạy từ Bến xe Miền Tây ra Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Bình Thuận.



Khi xe vừa qua cầu vượt ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân, TP.HCM) anh H có tấp vào hướng lề đường, lấn làn xe máy.

Thấy vậy, hai thanh niên đi xe máy to tiếng nên anh H đã xin lỗi. Tuy nhiên, hai người này chạy theo, chặn xe khách giữa Quốc lộ 1 và to tiếng chửi bới.

Hai thanh niên dùng các vật dụng kim loại có mang theo xe đập phá cửa kính chắn gió xe khách.

Vụ việc khiến kính trước và kính hai bên hông xe hư hỏng; hơn 10 hành khách trên xe hoảng loạn, la hét, nằm xuống sàn nấp.

Anh H sau đó đã lên công an quận Bình Tân trình báo.

Youtuber đánh nhau, đập phá xe nghi do mâu thuẫn trên mạng

Đánh nhau, đập phá xe nghi do các Youtuber mâu thuẫn trên mạng. Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngày 18/2, Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc nhóm người đánh nhau, đập phá xe ô tô xảy ra đêm 17/2.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 17/2, một nhóm chừng 15 người xông vào xô xát, đánh nhau trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B.

Một nhóm khoảng 4 người đàn ông lao tới, đánh đập một người đàn ông đứng gần xe ô tô màu trắng biển số 51G-470… Trong lúc đó, một số người trong ô tô quay lại clip. Theo hình ảnh, người đàn ông đội nón bảo hiểm, bị một nhóm đánh đập tới tấp. Một trong số người này còn cầm theo hung khí.

Nguyên nhân ban đầu được cho là hai nhóm Youtuber mâu thuẫn chửi bới trên mạng xã hội và hẹn gặp nhau để nói chuyện.

Công an hiện đang điều tra, truy xét vụ việc.

Nữ tài xế Mercedes buông hai tay khi lái ô tô để quay TikTok

Tước GPLX nữ Tiktoker buông hai tay khỏi vô lăng để quay clip. Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Ngày 18/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt với một nữ tài xế có hành vi vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại để quay TikTok.



Trước đó, đơn vị nhận được thông tin cùng hình ảnh ghi lại cảnh một nữ tài xế ô tô nhãn hiệu Mercedes vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại khiến nhiều người xem bức xúc về thái độ coi thường luật giao thông của nữ tài xế này.

Qua xác minh thông tin, Đội 2 xác định nữ tài xế vi phạm tên là L.H.N. (SN 1996, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) và mời người phụ nữ này đến trụ sở đơn vị làm việc.

Sang đường không quan sát, xe đạp gây họa cho xe máy

Sang đường không quan sát, xe đạp gây họa cho xe máy. Nguồn: MXHGT

Video camera an ninh quay lại cho thấy, sự việc xảy ra vào chiều 16/2, tại Sóc Sơn, Hà Nội. Tại thời điểm này, trên đường có 2 cháu bé đi xe đạp ngược chiều và sang đường không quan sát, không may xảy ra va chạm với xe máy cũng đang lưu thông trên đường, khiến xe máy bị đổ, cùng lúc đó, một xe khách lao tới, tông vào xe và người đi xe máy. Rất may mắn do xe khách không đi quá nhanh nên không có thiệt hại về người. Vụ va chạm xảy ra tại QL2 đoạn đi qua xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.