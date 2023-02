Clip NÓNG 24h: Voi rừng ở Nghệ An chết có thể do quá già yếu

Voi rừng ở Nghệ An chết có thể do quá già yếu

Sáng 17/2, ông Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác của ngành đến hiện trường xác con voi rừng được phát hiện ở xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu). "Đoàn có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân voi chết, đồng thời xử lý các bước tiếp theo", lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An nói.

Xác con voi này được người dân phát hiện trong lúc đi rừng vào một ngày trước. Ông Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, ông đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác vào hiện trường kiểm tra. Đoàn gồm cả đại diện Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thú y và Chi cục Kiểm lâm.



"Hiện tại, chúng tôi không đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân voi chết. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi thì có thể loại trừ khả năng nó bị sát hại. Theo các bậc già làng thì con voi này khoảng 60 tuổi và độ tuổi trung bình của voi Châu Á ngoài tự nhiên cũng ở mức đó. Chúng tôi nhận định, voi chết là vì quá già yếu, kèm với thời tiết rét và nguồn thức ăn khan hiếm", ông Lý nói và cho hay, về con voi con, thời gian gần đây cũng không còn được ghi nhận xuất hiện ở gần khu dân cư. Hiện không rõ nó đang ở đâu. Con voi con này hiện cũng đã khoảng 30 tuổi.



Theo tìm hiểu của phóng viên, cách đây không lâu, cơ quan chuyên môn đã gửi tấm ảnh chụp con voi này tới các chuyên gia voi ở châu Phi để nhằm xác định tuổi voi. Tuy nhiên, do bức ảnh được người dân chụp quá mờ nên các chuyên gia không thể xác định được. Còn theo các bậc già làng ở Châu Phong, con voi cái này cũng đã trên 60 tuổi. Trước đây đàn voi khá đông đúc, tuy nhiên khoảng vài chục năm trở lại đây, chỉ còn lại 2 mẹ con voi rừng này.

Do đàn này không có voi đực nên không còn khả năng phát triển. Từ nhiều năm trước, cơ quan chức năng đã từng tính đến phương án sáp nhập chúng với các đàn khác nhưng không khả thi. Gần đây, 2 mẹ con voi rừng thường xuyên về khu dân cư để tìm thức ăn, tuy nhiên theo người dân 2 con voi này khá lành, chưa từng có dấu hiệu tấn công người. "Có thể trong rừng ngày càng khan hiếm thức ăn, đói quá nên nó mới hay kéo về bản. Khi đã ăn no nê, chúng lại trở lại rừng", một người dân sống ở bìa rừng thường xuyên chạm mặt đàn voi nói.



Lần gần nhất đàn voi này xuất hiện ở khu dân cư là tối 10/12/2022. Khi đó, con voi mẹ chỉ đi một mình. Theo ghi nhận của người dân, lần này con voi mẹ trông rất gầy gò và chậm chạp. Nó thong dong vào lục lọi trong nhà dân tìm thức ăn, bất chấp hàng trăm người dân tìm mọi cách xua đuổi. Nhiều người dân tiến sát con voi nhưng nó vẫn có dấu hiệu sợ sệt. Sau khi ăn no, nó chậm chạp quay trở lại rừng.

Tài xế "ma men" đá vào mặt cảnh sát 141 khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Chiều 16/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với Công an phường Nhân Chính và Tổ công tác đặc biệt Y3/141 Công an TP Hà Nội bắt giữ tài xế "ma men" điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 30H-037.xx để tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều cùng ngày (16/2), Tổ công tác đặc biệt Y3/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá Phạm Anh Tuấn làm Tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ tại Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).



Vào thời điểm trên, Tổ công tác Y3/141 phát hiện ô tô 7 chỗ BKS 30H-037.xx lưu thông hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu do 1 người đàn ông điều khiển và 1 người phụ nữ ngồi trong xe có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người điều khiển ô tô 30H-037.xx không chấp hành và cho xe ô tô phi thẳng lên vỉa hè. Theo đó, các chiến sĩ trong tổ công tác Y3/141 đã áp sát, tài xế mở cửa xuống xe nhưng không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ của một cảnh sát.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn dùng chân đá vào mặt một chiến sĩ cảnh sát hình sự trong Tổ công tác Y3/141. Ngay sau đó, người này bị các chiến sĩ CSCĐ và Tổ công tác khống chế đưa về Công an phường Nhân Chính.

Tại Công an phường Nhân Chính, người điều khiển ôtô 7 chỗ BKS 30H-037.xx được Tổ công tác Y3/141 tuyên truyền, vận động nên đã chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, người này vi phạm ở mức 0,442miligam/1 lít khí thở.

Danh tính người điều khiển ô tô 30H-037.xx được xác định là Nguyễn Mạnh H. (sinh năm 1980, hộ khẩu ở Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), hiện đang sinh sống trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với Công an phường Nhân Chính củng cố hồ sơ điều tra về hành vi vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ.

Cứu sống bé gái 13 tuổi hai lần nhảy sông Đồng Nai tự tử

Sáng 13/2, đại diện Công an xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống một bé gái nhảy cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa phận xã Bạch Đằng vào đêm 12/2.

Theo đó, đêm 12/2, Đại uý Kiều Xuân Anh - Phó trưởng Công an xã Bạch Đằng dẫn đầu Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực cầu Bạch Đằng, Tổ tuần tra phát hiện bé gái P.T.H (13 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên) nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai.

Thấy nạn nhân đang vùng vẫy, chới với dưới dòng nước, đại uý Anh đã tổ chức lực lượng và nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ (chiếc ghe) cùng người dân tiếp cận, ứng cứu nạn nhân. Bé H đã được đưa lên bờ, sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cấp cứu.



Theo đại diện Công an xã Bạch Đằng, sức khoẻ của bé gái hiện nay đã ổn định. Công an xã Bạch Đằng đang tiến hành làm việc với người thân của H. Trước đó vào ngày 6/1, bé H cũng đã gieo mình xuống sông Đồng Nai và may mắn được Công an phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên) cứu sống.



Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thoát nạn trong lúc thị sát hoạt động cứu hộ động đất

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 16/2 khi Bộ trưởng Fahrettin Koca nói chuyện với các bác sĩ tại một bệnh viện dã chiến. Lúc này, cả nhóm đang đứng quanh than hồng để sưởi ấm thì bất ngờ bếp than phát nổ. Ông Koca và những người khác vội vàng lùi về phía sau. Nhà báo Adem Metan, người chia sẻ đoạn video về vụ việc, cho biết Bộ trưởng Koca không hề hấn gì.



Đến nay, đã có hơn 36.000 người đã thiệt mạng và hơn 108.000 người bị thương trên nhiều tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi trận động đất mạnh 7,6 và 7,7 độ xảy ra vào ngày 6/2. Ở nước láng giềng Syria, thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.500 người.