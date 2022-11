Clip NÓNG 24h: Bé gái ngồi một mình trong nhà bị tên cướp lao vào giật điện thoại

Bé gái ngồi một mình trong nhà bị tên cướp lao vào giật điện thoại

Bé gái ngồi một mình trong nhà bị tên cướp lao vào giật điện thoại. Nguồn: Báo Người Lao Động

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) bắt giữ Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 12/11, Nguyễn Hữu Tài mượn một chiếc xe máy, tháo biển số rồi di chuyển từ đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Thuận Phước, sau đó vào đường Trương Định (quận Sơn Trà) với mục đích rảo quanh để trộm cắp, lấy tiền tiêu xài.

Tại đường Trương Định, Tài phát hiện một bé gái đang xem điện thoại trong nhà. Lúc này cửa nhà đang mở toang, không có người lớn trông coi.

Sau khi dừng xe khoảng 5 phút để quan sát, nắm tình hình, Tài quyết định lao vào giật phăng chiếc điện thoại di động, rồi bỏ chạy theo hướng đường Ngô Quyền về hướng cầu Thuận Phước.

Điện thoại giật được, Tài bán cho một người tên Thắm lấy 3 triệu đồng. Sau đó, nghi phạm dùng số tiền này tiêu xài cá nhân.

Bé gái 3 tuổi ở An Giang bị nhóm người xông vào nhà bắt đi

Chiều 17/11, Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, Công an P.Núi Sam đã tiếp nhận và đang xác minh làm rõ vụ việc người dân trình báo bị một nhóm người bất ngờ xông vào nhà ẵm cháu nội hơn 3 tuổi ra khỏi nhà đưa lên ô tô chạy mất.

Trước đó, chiều 16/11, ông Lê Hồng Hữu (ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) đã gửi đơn trình báo cơ quan chức năng sự việc cháu nội ông là bé L.Ng. P.K. (3 tuổi) bị một nhóm người đột nhập vào nhà bắt đưa đi.

Theo trình bày của ông Hữu, vào khoảng 10 giờ ngày 11/11, lợi dụng lúc con dâu của ông mở cổng nhà, bất ngờ một nhóm người đã xông vào nhà của ông Hữu. Trong đó, một người phụ nữ chạy thẳng vào nhà và giật lấy bé K. khi cháu đang ngồi ăn sáng cùng người thân.

Các clip từ camera an ninh được ông Hữu trích xuất gửi cơ quan công an cho thấy có 6 người đột nhập vào nhà ông Hữu, trong đó có 4 người đàn ông, 2 người phụ nữ.

Công an TP.Châu Đốc cho biết sẽ xác minh rõ toàn bộ nội dung gồm cả hành vi xâm phạm chỗ ở, hành hung người khác để có hướng xử lý.

Tranh cãi không hồi kết về việc 2 ô tô không nhường đường nhau khi đổ đèo ở Hòa Bình

Đoạn clip do camera hành trình ghi lại góc nhìn từ hướng xe ô tô tải đang leo đèo Thung Khe (còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm trên quốc lộ 6 giáp ranh giữa huyện Tân Lạc với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được một tài xế xe tải chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung: "Xe nặng lên đèo đã xi nhan xin vượt từ xa. Xe ngược chiều đi xuống có thể nhường mà cứ cố tình lao xuống... Không lùi thì đỗ cùng nhau cả ngày luôn cũng được!!! Các bác đi sau hết sức thông cảm".

Được biết clip được quay lại từ hôm 14/11. Theo clip, một chiếc xe ô tô tải màu xanh bị hỏng khi đang đi trên đường đèo. Phía chân đèo chiếc xe ô tô tải đang chở hàng nặng đi lên và đã bật tín hiệu đèn giao thông lấn làn ngược chiều xin vượt chiếc xe bị hỏng. Đúng lúc đó ở hướng ngược lại, chiếc xe ô tô 7 chỗ đi tới có thể đã không chú ý quan sát hoặc phán đoán tình huống cho rằng mình đi đúng luật, không nhường đường. Thế là cả 3 chiếc xe ô tô cùng mắc kẹt trên cung đường đèo khiến nhiều phương tiện ở cả 2 chiều đường đều phải dừng lại. Tới khi 2 người đàn ông ở xe khác xuống nói chuyện thì tài xế xe ô tô 7 chỗ mới lùi xe nhường đường cho ô tô tải đi qua.

Mãn nhãn màn múa bóng chào mừng ngày 20/11 của học sinh chuyên Toán Cao Bằng

Mãn nhãn màn múa bóng chào mừng ngày 20/11 của học sinh chuyên Toán Cao Bằng. Nguồn: MXH

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, học sinh lớp 12 chuyên Toán tại Cao Bằng đã có một tiết mục văn nghệ múa bóng "Việt Nam quê hương tôi" khiến người xem mãn nhãn. Tiết mục đã đoạt giải nhất hội thi văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng năm nay và gây bão mạng xã hội những ngày qua.

Tiết mục gồm 15 thành viên trong lớp thể hiện, tất cả từ trang phục tới đạo cụ đều được tập thể lớp cùng nhau làm từ giấy và bìa cứng. Khâu khó nhất là phần khung chiếu và phông chiếu bởi khung to và cồng kềnh nên các em học sinh đã khá vất vả trong việc dựng khung lên sân khấu. Video tiết mục múa bóng trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, hàng triệu lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng.