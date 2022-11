Clip NÓNG 24h: Tài xế ô tô vượt nhiều đèn đỏ chấp nhận bị phạt nguội để đưa người đi cấp cứu ở Hà Nội

Tài xế ô tô liên tục vượt đèn đỏ chấp nhận bị phạt nguội để đưa người đi cấp cứu. Nguồn: Infonet

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại tình huống tài xế xin mọi người nhường đường để vượt đèn đỏ đưa người phụ nữ đang kêu khóc thảm thiết trong xe đi cấp cứu.

Tài xế ô tô V.Q.T. cho biết: "Vào khoảng 12h trưa 17/11/2022, em vừa chạy xe từ Vĩnh Phúc về tới nhà, chưa kịp tắt máy thì nhận được điện thoại của bạn nhờ đưa mẹ đi cấp cứu vì đau bụng. Em vội vàng lái xe sang thì thấy bác gái ở nhà một mình, bị đau bụng quằn quại, không thể tự lên xe ô tô được. Em phải trèo tường vào nhờ một người hàng xóm nữa đưa bác lên xe ô tô".

"Trên đường đi do bác gái liên tục kêu khóc vì đau nên em cũng vội vàng chạy xe thật nhanh, nhớ lại chặng đường 7-8km từ phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm tới Bệnh viện 198 có mấy lần vượt đèn đỏ. Nhưng lúc ấy em chỉ nghĩ làm sao đi nhanh nhất có thể giúp bác gái tới bệnh viện" - tài xế 9X kể lại.

Tài xế V.Q.T. chia sẻ thêm: "Thật may khi đưa người bệnh tới viện kịp thời, bác sĩ thực hiện các thăm khám xét nghiệm ban đầu đã loại trừ được nguyên nhân đau ruột thừa, nghi bị ngộ độc thức ăn. Sau đó con gái bác từ Phúc Thọ cũng đã kịp tới bệnh viện cùng mẹ nên em đi về".

Đoạn clip và thông tin chia sẻ của tài xế ô tô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, ai nấy đều cảm phục hành động của anh T. khi đưa người đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.



Xe container tông xe tải khiến cabin container và dưa hấu rơi tràn cao tốc. Nguồn: Báo giao thông

Vào khoảng 3h55 sáng 18/11, xe container mang BKS 71C-079.xx lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TP.HCM, khi đến km42+ 300 thuộc địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bất ngờ tông đuôi xe tải mang BKS 63H - 017.xx đang dừng ở làn ô tô sát dải phân cách. Cú tông mạnh khiến cabin xe container văng xuống đường cao tốc, tài xế bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Tại hiện trường, hàng nghìn trái dưa hấu đổ ra mặt đường, hai phương tiện hư hỏng phần đầu và đuôi xe, nằm chắn ngang gần hết mặt đường hướng miền Tây đi TP.HCM.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT tuần tra đường bộ cao tốc số 7 đã có mặt tại hiện trường phối hợp đơn vị quản lý cao tốc điều tiết giao thông, khẩn trương di dời các phương tiện ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thuận lợi.

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định nguyên nhân do xe tải mang BKS 63H - 017.xx bị nổ lốp nên dừng làn ô tô sát dải phân cách, xe container lưu thông cùng chiều không giữ khoảng cách dẫn đến TNGT.

Vụ TNGT không gây thiệt hại về người nhưng làm ùn tắc giao thông kéo dài đến nút giao Tân An, khoảng hơn 6km. Hàng nghìn phương tiện được điều tiết xuống nút giao Tân An tiếp tục hành trình. Đến 7h sáng cùng ngày, giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã thông thoáng, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Ô tô đứng hình vì tấm cốp pha bất ngờ lao xuống từ xe tải. Nguồn: Infonet

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được tình huống xảy ra vào lúc 11h49 trưa 16/11 trên đoạn đường cầu vượt Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, một chiếc xe ô tô tải chở theo nhiều tấm gỗ ván để làm cốp pha trong xây dựng đi lên cầu vượt. Do chằng buộc ẩu nên khi ô tô đang đi lên cầu đã có một tấm gỗ bất ngờ rơi xuống đường. Rất may xe ô tô đi phía sau giữ khoảng cách an toàn nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên tình huống này vẫn khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.

Mẹ phản ứng cực nhanh, cứu con suýt bị thang cuốn "nuốt chửng"

Mẹ phản ứng cực nhanh, cứu con suýt bị thang cuốn "nuốt chửng". Nguồn: Người Đưa Tin

Sự việc được camera giám sát ghi lại vào ngày 15/11, tại Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ cùng hai cậu con trai sinh đôi đang di chuyển trên thang cuốn. Khi họ chuẩn bị bước xuống, giày và ống quần của một cậu bé đã bị mắc kẹt vào thành thang cuốn. Phát hiện ra sự việc, người mẹ lập tức kéo cậu bé ra ngoài, trong khi chiếc giày và quần của cậu bé vẫn bị mắc kẹt ở đó.

Theo ông Zhang, ông nội của cậu bé cho biết, nhân viên an ninh sau đó đã dừng thang cuốn và lấy chiếc quần ra ngoài. Mặc dù chiếc quần bị rách nhưng cậu bé không bị thương.