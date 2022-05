Clip nóng 24h: Bị xe buýt tạt đầu, "chiến thần xa lộ" xe đầu kéo suýt lật nhào

Tài xế bị hành hung giữa đường phố ở Đà Nẵng

Tài xế bị hành hung giữa đường phố ở Đà Nẵng. Nguồn: Tin tức

Ngày 6/5, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đang truy tìm nhóm người ngang nhiên đánh tài xế ôtô trên đường phố.

Trước đó, chiều 5/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế Grab bị nhóm người đi trên ôtô hành hung ngay tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà.

Clip dài 23 giây cho thấy tài xế grab bị một nhóm người đánh ngã xuống đường sau khi xô xát. Chưa dừng lại, 2 thanh niên trong nhóm còn liên tiếp đấm đá vào mặt tài xế.

Chứng kiến sự việc, một người dân đến can ngăn nhưng bị những thanh niên trong nhóm này đe dọa. Sau khi hành hung tài xế Grab, các đối tượng lên ôtô bỏ đi.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay nguyên nhân vụ hành hung nêu trên là do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông.

"Công an đang làm việc với các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy bắt những người trực tiếp tham gia vụ việc. Ngay khi có thông tin, cơ quan công an sẽ cung cấp cho người dân được rõ" - lãnh đạo Công an quận Sơn Trà khẳng định.

Bị bánh xe tải cán qua đầu nhưng người đàn ông vẫn thoát chết thần kỳ

Bị bánh xe tải cán qua đầu nhưng người đàn ông vẫn thoát chết thần kỳ. Nguồn: Daily Mail

Mới đây, một vụ tai nạn tại Trung Quốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận sau khi nạn nhân may mắn thoát chết một cách thần kỳ.

Theo đó, vụ tai nạn diễn ra tại một con phố ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một người đàn ông điều khiển xe gắn máy đã bị ngã xuống đường sau khi va chạm với một chiếc xe tải tại ngã tư phố. Cú va chạm đã khiến người đàn ông ngã xuống đường, chiếc xe tải theo đà đã cán thẳng vào đầu nạn nhân.

Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy ra khi chiếc mũ bảo hiểm đã cứu sống người đàn ông này một cách khó tin. Chiếc mũ bảo hiểm đã bị bánh sau của xe tải nghiền vỡ nát, tuy nhiên lại không hề gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các vết thương còn lại trên cơ thể đều là ở ngoài da.

Cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông đi xe máy đã di chuyển đúng vào điểm mù của xe tải tại nút giao giữa đường Santian và đường Ningchuan nên mới xảy ra tai nạn.

Xe buýt tạt đầu gây va chạm khiến xe đầu kéo suýt lật nhào trên xa lộ

Xe buýt tạt đầu gây va chạm khiến xe đầu kéo suýt lật nhào trên xa lộ. Nguồn: Mạng xã hội

Ngày 5/5, sự việc được camera của một xe đầu kéo khác chạy phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, trong đoạn clip là cảnh một xe buýt chạy tốc độ nhanh, tạt đầu dẫn đến va chạm làm xe đầu kéo suýt lật nhào trên đường.

Được biết, đây là chiếc xe buýt chạy tuyến số 56 (Bến xe Chợ Lớn - Đại học Giao thông Vận tải) lưu thông với tốc độ cao, sau đó, rẽ sang phải, tạt đầu xe đầu kéo đang lên dốc cầu. Vụ việc, khiến xe buýt va chạm vào đầu xe đầu kéo, xe đầu kéo suýt lật nhào. Nhiều người bức xúc cho rằng tài xế xe buýt đã cố tình tạt đầu, xem thường tính mạng của hành khách trên xe, cũng như người tham gia giao thông.